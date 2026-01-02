Milli futbolcu gemileri yaktı: Valizlerini hazırladı, devre arası ayrılıyor

Milli yıldızımız Yusuf Yazıcı, Yunanistan’da beklemediği bir krizle karşı karşıya kaldı. 15 maçta 11 gole katkı vermesine rağmen Olympiakos'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Yusuf, bu kararı "hayal kırıklığı" olarak niteleyerek ayrılık kararı aldı.

1 /5 Kariyerini Olympiakos’ta sürdüren Yusuf Yazıcı, sezonun ikinci yarısında başka bir takımda forma giyebilir.



2 /5 L’Equipe’te yer alan haberde milli futbolcunun Olympiakos’un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmemesi ve yeterli süreyi alamamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığı ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi.



3 /5 Milli futbolcunun özellikle Şampiyonlar Ligi kadrosunda olmamasının ayrılık isteğini artırdığına vurgu yapıldı.



4 /5 Yusuf Yazıcı’ya Ligue 1 ekiplerinin yanı sıra başka kulüplerin de ilgi gösterdiği ve 28 yaşındaki oyuncunun seçenekleri değerlendirdiği kaydedildi.

