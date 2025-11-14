Montella'dan rotasyon sinyali: Sürprizler olabilir

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Bursa'da Bulgaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Montella, kart sınırında oyuncular olduğunu belirterek rotasyon sinyali verdi. İtalyan çalıştırıcı, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci tercihiyle ilgili soruya da cevap verdi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Bulgaristan maçına ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Yarın sabırlı oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak. Çünkü Bulgaristan'da farklı kazanmamıza rağmen ilk yarıda istediğimiz şeyleri yapamamıştık."
"Karşımızda, geçişlerde çok hızlı oynayan ve dikine oynayabilen bir takım bekliyoruz. Sabırlı olmamız gerekiyor, hiçbir şekilde aceleci olmayacağız."
"6-1 kazandık diye özür dilemedik. 6. golde gösterdiğimiz sevinç için özür diledik. 6 gollü maçta averajımızı düzelttiğimiz için sevinmiştik."
"Bu maçı çok önemli görüyoruz kendi yolculuğumuzda. İspanya maçına bir hazırlık olarak görmüyoruz. Adım adım ilerliyoruz."
"Bahis olayları çok üzücü. Geçmişte bazı ülkelerde de yaşandı. İtalya'da da yaşandı. Bizde bu tarz eylemler birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı. Alt liglerde rakam çok fazla. Bence bilgi aktarımında biraz daha iyi olabiliriz. Futbolcuları bilgilendirmemiz lazım. Bir futbolcu bunun yasak olduğunu bilmeli. Birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı bu işlemler. Üzücü bir dönem."
"Kart sınırında olan çok oyuncumuz var. Bu sebeple yarınki maçın kadrosunda bazı sürprizler olabilir."
"Emirhan Topçu'nun sakatlığı birkaç gün önce nüksetti ve İspanya maçında olmama durumunu göz önünde bulundurarak böyle bir karar aldık."
"Özellikle herkesten maçlara özel olarak konsantre olmasını istedim. Yarın her şeyin en iyisini yapmalıyız. Bahis olayları kafamızı karıştırmamalı."
"İrfan Can Kahveci, burayı her şekilde hak ettiğini bize gösterdi. Maalesef kulübünde kadro dışı. Umarım kısa sürede kulüpteki problemler çözülür. Dünya Kupası’nda kendisine ihtiyacımız olacak."
"Kulüpler kendi futbolcularını milli takımda görmek ister. Ancak oyuncularla ilgili her zaman formaya bakmaksızın en iyi şekilde seçimler yapmam gerekiyor. Hak eden herkes muhakkak bir gün burada olacaktır."