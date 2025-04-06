Mourinho Galatasaray derbisinin faturasını 4 futbolcuya kesti: Trabzon maçında yoklar

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının 11'ini belirledi. Galatasaray maçında yaşanan sıkıntılardan dolayı 4 futbolcunun üstünü çizen Mourinho, bu isimleri Trabzonspor maçında yedek bekletecek.

1 /12 Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada.

2 /12 Geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 4-2 kazanan Jose Mourinho'nun ekibi, Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla puan farkını 6'ya indirmişti.

3 /12 Sarı-lacivertli ekip, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın bay geçtiği bu hafta kazanması durumunda puan farkını 3'e düşürecek.

4 /12 Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde 4 oyuncu ceza sınırında.

5 /12 Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü, yarınki karşılaşmada kart görmesi durumunda, 31. haftada deplasmanda oynanacak Net Global Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek.

6 /12 Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ilk 11'i değiştirme kararı aldı.

7 /12 Fenerbahçe, Galatasaray derbisibe; İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En Nesyri 11'i ile başlamıştı.

8 /12 Oldukça etkisiz bir performans gösteren sarı lacivertli takım, Trabzonspor maçına yeni bir 11 ile çıkacak.

9 /12 Jose Mourinho, Galatasaray derbisine göre bu maçta 4 ismi kenarda bırakacak.

10 /12 İrfan Can Eğribat, Çağlar, Amrabat ve Talisca bu karşılaşmada yedek bekleyecek.

11 /12 Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde: