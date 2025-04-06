Mourinho Galatasaray derbisinin faturasını 4 futbolcuya kesti: Trabzon maçında yoklar

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının 11'ini belirledi. Galatasaray maçında yaşanan sıkıntılardan dolayı 4 futbolcunun üstünü çizen Mourinho, bu isimleri Trabzonspor maçında yedek bekletecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada.
Geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 4-2 kazanan Jose Mourinho'nun ekibi, Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla puan farkını 6'ya indirmişti.
Sarı-lacivertli ekip, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın bay geçtiği bu hafta kazanması durumunda puan farkını 3'e düşürecek.
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde 4 oyuncu ceza sınırında.
Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü, yarınki karşılaşmada kart görmesi durumunda, 31. haftada deplasmanda oynanacak Net Global Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ilk 11'i değiştirme kararı aldı.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisibe; İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En Nesyri 11'i ile başlamıştı.
Oldukça etkisiz bir performans gösteren sarı lacivertli takım, Trabzonspor maçına yeni bir 11 ile çıkacak.
Jose Mourinho, Galatasaray derbisine göre bu maçta 4 ismi kenarda bırakacak.
İrfan Can Eğribat, Çağlar, Amrabat ve Talisca bu karşılaşmada yedek bekleyecek.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:
Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, İrfan Can, Dzeko, En Nesyri.