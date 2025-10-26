Yeni Şafak
Mourinho gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti! Resmi teklif yolda

12:1626/10/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, transferde rotayı Türkiye'ye çevirdi. Portekizli teknik adamın Galatasaraylı yıldızı istediği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig devi Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak beklenen başarıyı elde edemeyen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdı.

Ayrılığından kısa bir süre sonra Benfica ile anlaşan teknik adamın bu tercihi tartışma konusu olurken, açıklamalarında sık sık Fenerbahçe'ye yer vermesi ise taraftarlar arasında rahatsızlığa neden oldu.

Özellikle Kerem Aktürkoğlu'na yönelik sözleri ve sarı-lacivertli takımdaki dönemine dair sözleri spor medyasında manşet olurken, takımının formundan rahatsız olan Mourinho'nun transfer için rotasını Türkiye'ye çevirdiği iddia edildi.

Türkiye Gazetesi'nin Portekiz basınından aktardığı habere göre orta sahada oyun kurabilen oyuncu eksikliği yaşayan Benfica'da Portekizli teknik adam Mourinho, transfer çalışmalarına başladı.

Deneyimli hocanın, Galatasaray'da forma giyen 26 yaşındaki Gabriel Sara'yı transfer listesinin en başına yazdığı ifade edildi.

Benfica'nın orta sahaya kesin olarak transfer yapacağı belirtilen haberde, Portekiz ekibinden bu doğrultuda Galatasaray'a Sara için kısa süre içerisinde resmi teklif gelebileceği aktarıldı.

Galatasaray'da bu sezon 12 maça çıkan Sara, bu maçlarda 2 golün pasını verdi.

