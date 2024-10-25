Mourinho neden kırmızı kart gördü? İngiliz basınından flaş iddia

Maçın bu anlarıyla ile ilgili Daily Mail Gazetesi, “Manchester United'da Jose Mourinho'nun iki tarafı olduğunu her zaman söylerlerdi. Bu maçtan önce büyüleyici Jose sahnenin odağında yer aldı. Sonra, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki tribünlerde sona eren neşeli Jose yine manşetlere çıktı. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda Manuel Ugarte'nin Bright Osayi-Samuel ile teması nedeniyle penaltı verilmemesinin ardından Mourinho dördüncü hakem Jeremy Stinat'a ne dedi? Yoksa sadece teknik alanının dışına çıktığı için miydi? Belki de asla bilemeyiz ama bunlar Fransız hakem Clement Turpin'in ona direkt kırmızı kart göstermesi için yeterliydi” yorumlarında bulundu.