Mourinho Süper Lig'in en iyi hocalarını açıkladı: Listede Okan Buruk yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Önemli rakiplere karşı oynadıklarını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, Süper Lig'de beğendiği teknik adamları açıkladı.
Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.
Galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
'Bize problemler yarattılar'
"Maça çok çok iyi ve güçlü başlangıç yaptık. Maçı bitirecek şansları yakaladık, 2-3'ü atabilirdik. Daha sonra iyi bir takım, iyi bir hoca olduğu için oynamaya başladılar. Topu tuttular. Bize problemler yarattılar. Sonrasında da beraberliği yakaladılar. 1-1 olunca baskıyı hissettik. İkinci yarıda oyunu rakip yarı sahada oynadık. Ataklar yaptık ve kazandık. Rakip hoca çok iyi, bunu söylemek istiyorum. Bizi zorladılar."
'Hızlı gelişim sağlıyor'
"İrfan çok önemli bir sakatlık yaşadı. Adım adım ilerleyerek mümkün olduğunca çabuk dönmesini sağlamaya çalışıyorduk. Henüz İrfan kendi performansını sergileyecek kondisyonda değil. Tadic her yerde oynuyor. Çok akıllı biri. Oğuz bugün solda başladı, sağa geçti, sağ beke geçti, sonra yine sağa geçti. UEFA listesinde yok. Bu yüzden ondan fayda sağlıyoruz. Hızlı gelişim sağlıyor. Ağustos ayında oynadığı maçlara bakarsak büyük bir fark var. Çok hızlı gelişiyor."
'Derbi, derbidir'
"Daha az para harcayacağız uçuşlara, otellere. Her hafta tesislerde kalacağız. Derbi, derbidir. Beşiktaş maçı her zaman derbidir."
'Selçuk İnan, Arda Turan, Çağdaş Atan...'
"Eyüpspor ve Başakşehir maçları, zorlu olacak. Selçuk İnan, Arda Turan, Çağdaş Atan çok yetenekli teknik direktörler. Onlara karşı maçlar zor olacak."
'Galatasaray'ın konuşması bana saçma geliyor'
"Galatasaray tarafının konuşması bana saçma geliyor. Haftalar geçtikçe neler olduğunu biliyoruz, dünkü maçta da neler olduğunu biliyoruz. Ekstrem bir baskı yapma oluşturma kültürlerine alışıkları. Selçuk İnan ve Gaziantep FK Başkanı konuştuysa, kendi maçlarını konuştular. Ben hakemin skora etki ettiğini düşünmüyorum. Bu hafta bana sürpriz olmadı. Bu ligi takip ediyorum. Arda Turan ve Selçuk İnan, sonuç almak için oynuyorlar. İkisi de Galatasaray efsanesi olduğu için, eminim ileride Galatasaray'ı çalıştıracaklardır."