Mourinho Süper Lig'in en iyi hocalarını açıkladı: Listede Okan Buruk yok

'Galatasaray'ın konuşması bana saçma geliyor'

"Galatasaray tarafının konuşması bana saçma geliyor. Haftalar geçtikçe neler olduğunu biliyoruz, dünkü maçta da neler olduğunu biliyoruz. Ekstrem bir baskı yapma oluşturma kültürlerine alışıkları. Selçuk İnan ve Gaziantep FK Başkanı konuştuysa, kendi maçlarını konuştular. Ben hakemin skora etki ettiğini düşünmüyorum. Bu hafta bana sürpriz olmadı. Bu ligi takip ediyorum. Arda Turan ve Selçuk İnan, sonuç almak için oynuyorlar. İkisi de Galatasaray efsanesi olduğu için, eminim ileride Galatasaray'ı çalıştıracaklardır."