Mourinho'dan Arda Güler'e telefon! Kötü haberi verdi

Haberde Mourinho'nun Arda Güler'i kilit bir oyuncu olarak görmesine rağmen ilk 11'de düzenli oynatamayacağı iddia edildi. Milli futbolcunun özellikle Bernardo Silva transferi sonrası geçen sezon olduğu gibi kalıcı ilk 11 oyuncularından biri olmayacağı belirtildi.