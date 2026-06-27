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Mourinho'dan Arda Güler'e telefon! Kötü haberi verdi

Mourinho'dan Arda Güler'e telefon! Kötü haberi verdi

17:2027/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
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Real Madrid'in başına geçen Portekizli teknik adam Jose Mourinho, yeni sezon planlamasına başladı. Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'ın yıldız ismi Arda Güler'i arayan deneyimli çalıştırıcı, kötü haberi verdi.

2026 Dünya Kupası'nda ABD filelerini havalandıran Arda Güler, A Milli Takım turnuvaya veda etse de attığı golle gündem olmuştu. Artık Real Madrid'le yeni sezona odaklanacak olan milli futbolcunun Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

NTV Spor'un Sport'tan aktardığı habere göre Mourinho, Arda Güler'i aradı ve ona olan güvenini dile getirdi.

Portekizli teknik adam, genç yıldızdan dinlenmesini ve Real Madrid'in hazırlık kampına odaklanmasını istedi.

Haberde Mourinho'nun Arda Güler'i kilit bir oyuncu olarak görmesine rağmen ilk 11'de düzenli oynatamayacağı iddia edildi. Milli futbolcunun özellikle Bernardo Silva transferi sonrası geçen sezon olduğu gibi kalıcı ilk 11 oyuncularından biri olmayacağı belirtildi.

Mourinho'nun Arda Güler'e de kendisi için kilit bir isim olduğunu ancak ilk 11'deki yerini garanti edemeyeceğini söylediği vurgulandı.

Bernardo Silva'nın Bellingham'la birlikte Mourinho'nun ilk 11 için ilk seçenekleri olacağı ifade edildi.

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