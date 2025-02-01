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Mourinho'dan Avrupa Ligi kararı: Yeni transfer kadroya yazılmayacak

Mourinho'dan Avrupa Ligi kararı: Yeni transfer kadroya yazılmayacak

17:181/02/2025, السبت
G: 1/02/2025, السبت
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de gözler 6 Şubat Perşembe günü UEFA'ya bildirilecek kadro listesine çevrildi. Ara transfer döneminde kadrosuna dört takviye yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, bildirilecek üç futbolcu için kararını verdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna play-off turunda devam eden Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşti.

Lig aşamasının ardından bir sonraki tur için UEFA'ya bildirilecek 3 futbolcunun kimler olacağı merak konusu oldu.

Sarı-lacivertlilerde sol bek pozisyonunda alternatif olmadığı için Jose Mourinho, Filip Kostic'i UEFA Avrupa Ligi kadrosuna ekleyecek.

Mourinho'nun kalan iki kişilik kontenjan için Skriniar ve Diego Carlos'u düşündüğü ortaya çıktı.

Portekizli teknik adamın, Talisca'yı Süper Lig'de kullanmayı düşündüğü ve Avrupa Ligi kadrosuna almayacağı iddia edildi.

Transferin gözdesi Anderson Talisca'nın ise Anderlecht maçlarının kadrosunda yer almama sebebi ise fiziksel durumunun yeterli olmaması.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#UEFA Avrupa Ligi
#Anderson Talisca

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