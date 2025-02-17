Mourinho’dan Galatasaray derbisi için şaşırtıcı yorum!

Anderlecht maçının ardından bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldığını belirten Mourinho, "Çok mutluyum. Maçın zor olacağını biliyordum. Geçen perşembe günü yoğunluğu yüksek bir maç oynadık, bu yüzden 11'de değişiklik yapmak zorundaydık. Bugün rakibimiz iyiydi, hocaları iyiydi. Zor olacağını biliyordum. İlk golü attığımız periyotta daha iyi olan Kasımpaşa'ydı." dedi.



