Mourinho’dan Galatasaray derbisi için şaşırtıcı yorum!

Fenerbahçe’nin dün akşam kazandığı 3-1’lik Kasımpaşa maçı sonrası teknik direktör Jose Mourinho çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam 25. haftada oynanacak Galatasaray derbisi hakkında ilginç yorumda bulundu. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe, Kadıköy'de Kasımpaşa'yı En Nesyri (2) ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 3-1 yendi.
Müsabaka sonrasında açıklamalarında bulunan Jose Mourinho, çok mutlu olduğunu vurgularken Burak Yılmaz'ın takımına yönelik de konuştu.
Portekizli hoca ayrıca Galatasaray derbisiyle ilgili gelen soruyu da yanıtladı.
Anderlecht maçının ardından bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldığını belirten Mourinho, "Çok mutluyum. Maçın zor olacağını biliyordum. Geçen perşembe günü yoğunluğu yüksek bir maç oynadık, bu yüzden 11'de değişiklik yapmak zorundaydık. Bugün rakibimiz iyiydi, hocaları iyiydi. Zor olacağını biliyordum. İlk golü attığımız periyotta daha iyi olan Kasımpaşa'ydı." dedi.
Mourinho sözlerine şöyle devam etti:
‘’Burak Yılmaz bizi şaşırttı. Beklemediğimiz bir sistemle oynadılar. İlk golden sonra oyunu domine ettiler. 2-1 olduktan sonra bir bölüm vardı, panik yapmadık, oyunu hükmetmeye devam ettik. 3'ü attık, atınca 4'ü aradık. Oynayan bütün oyuncular pozitif cevap veriyor. Dolayısıyla çok çok mutluyum.’’
"Birçok farklı şekillerde tehlike yaratıyoruz. Hava toplarında iyiyiz. Savunma arkasına sarkabilecek hızlı oyuncularımız var. "Kalite anlamında imkanımız çok fazla. Bazı oyuncuları kulübede oturtmak beni üzüyor. İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Edin Dzeko, Maximin kulübedeydi. Ön bölgede çok opsiyonumuz var."
GALATASARAY DERBİSİ İÇİN İLGİNÇ YORUM!
Öte yandan Mourinho, Galatasaray derbisi ile ilgili, "Galatasaray derbisi sadece bir maç" ifadelerini kullandı.