Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! "Türkiye'de sadece..."

"Mutluyum çok mutluyum. Harika bir oyuncu kaybettik ama aslında kaybetmedik. Kulüp onu satmak istemedi, hatta elinde tutabilmek için harika bir teklif yaptı. Ferdi kabul etse Avrupa'nın en çok kazanan beklerinden olacaktı ama gitmek istedi. Vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi. Oynadığı maçlardan anlamak mümkündü. Kendisi çok iyi bir oyuncu. Zeki ve pragmatik bir karar verildi. Harika bir oyuncu gitti takımımızdan ama kendisi zaten burada değildi. Elimdeki oyunculara çok inanıyorum. Bir tane daha orta saha alma şansımız var mı demiştim ki şu anda bu tamamlanmadı. Bu olumlu sonuçlanırsa mutlu olacağım."



