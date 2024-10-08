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Mourinho’dan Kostic’e mesaj: ‘Milli aradan sonra hazır ol’

Mourinho’dan Kostic’e mesaj: ‘Milli aradan sonra hazır ol’

11:078/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Sırp yıldız Filip Kostic, teknik direktör Jose Mourinho’nun gözüne girmeyi başardı. Portekizli teknik adamın oyuncuya milli aradan sonra kadroda yer vermesi bekleniyor. Hem bek hem kanat oynayabilen tecrübeli futbolcu Oosterwolde’nin dinlendiği maçlarda ilk 11’de olacak. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'de Filip Kostic'in forma giydiği ilk maçtaki performansı hem yönetimi hem de teknik heyeti sevindirdi.


Bu transfer gerçekleşmeden herkesin kafasındaki soru işareti Jayden Oosterwolde'nin bütün sezonu tek başına kaldırıp kaldıramayacağıydı. 

Yönetim bunun üzerine Kostic'i kadrosuna kattı. Hem bek hem kanat oynayabilen tecrübeli futbolcu neler yapabileceği konusunda daha ilk maçta herkese olumlu mesajlar verdi.


Antalyaspor maçında ikinci yarıda oyuna giren ve skoru 2-0'a getiren golde ortayı açan isim olan Kostic, bu müsabakada önce sol bek, ardından da kanatta görev yaptı.


Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Avrupa listesine yazılmayan öğrencisini Trendyol Süper Lig maçlarında daha fazla kullanacağı öğrenildi. 

Allan Saint-Maximin'in performansını daha yukarı çekmesini isteyen Portekizli çalıştırıcı Kostic'e zaman zaman kanatta, zaman zaman da Oosterwolde'yi dinlendirmek için bekte görev verecek.

Bu düşüncesini, yıldız futbolcuyla da paylaşan Mourinho'nun adeta Kostic'e "hazır ol" mesajı verdiği öğrenildi.


Portekizli çalıştırıcının ayrıca oyuncusuna milli arayı iyi değerlendirmesi ve fizik gücünü daha yukarıya çıkarması gerektiğini de söylediği bildirildi.


Özellikle Tadic'in desteğiyle uyum sorununu çabuk atlatan Kostic de milli arada daha fazla çalışacağının sözünü verdi.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Filip Kostic

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