Mourinho’nun gözdesi, taraftarın eleştiri odağıydı: İtalya’dan izlemeye geldiler!

İtalya Serie A ekibi Fenerbahçeli yıldız için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerde 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun sezon sonunda ayrılması bekleniyor. İddialara göre İtalya temsilcisi Fenerbahçe’nin evinde oynadığı Athletic Bilbao maçında oyuncuyu tribünden takip etti. İşte detaylar.
Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euroya transfer ettiği Sebastian Szymanski, geçtiğimiz sezonu 13 gol 19 asistle tamamlamıştı.
Szymanski bu sezon beklentileri tam olarak karşılayamasa da teknik direktör Jose Mourinho'nun güvendiği isimler arasında alıyor.
Öyle ki Jose Mourinho, Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada Szymanski'ye övgüler yağdırmış ve "2 tane daha olsa ikisini de oynatırdık" ifadesini kullanmıştı.
Öte yandan Tuttomercato'da yer alan habere göre Fiorentina, Sebastian Szymanski'nin peşinde.
İtalyan temsilcisinin Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçında Szymanski'yi tribünde takip ettiği haber detayında yer aldı.
Buna karşın Mourinho'nun, Polonyalı yıldızın ocak ayında takımdan ayrılışına karşı çıktığı, en azından sezon sonuna kadar takımda tutulmasını Fenerbahçe yönetiminden istediği belirtildi.
Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Szymanski 25 maçta 2 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 19 milyon euro.
Sebastian Szymanski