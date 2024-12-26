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Mourinho’nun takımda istemediği yıldız eski günlerini arıyor

Mourinho’nun takımda istemediği yıldız eski günlerini arıyor

11:0826/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’den sezon başında kiralık olarak gönderdiği Miha Zajc, eski günlerini arıyor. Jose Mourinho’nun takımda istemediği 30 yaşındaki Sloven futbolcu sezon başında Toulouse’a transfer olmuştu. Zajc Fransız ekibinde istenilen performansın çok çok altında kaldı. Detaylar haberimizde.

2019'dan bu yana bonservisi Fenerbahçe'de olan Miha Zajc, Jose Mourinho'nun planları arasında yer almadı.


Bu doğrultuda Miha Zajc sezon başında Ligue 1 ekibi Toulouse'a kiralandı.


Ancak 30 yaşındaki futbolcu burada büyük hayal kırıklığı yarattı.


Zajc, Toulouse formasıyla bu sezon 9 maça çıktı.


30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda sadece 223 dakika süre aldı.


Zajc bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.


#Miha Zajc
#Toulouse
#Fenerbahçe

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