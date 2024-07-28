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Spor

Mourinho'nun takviye istediği mevki ortaya çıktı! Orta saha derken...

11:39 - 28/07/2024 воскресенье
Güncelleme: 11:58 - 28/07/2024 воскресенье
Yeni Şafak

Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir zaman kala transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun takviye istediği mevki ortaya çıktı.

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de transfer mesaisi sürüyor.






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Sarı-lacivertli kulüp son olarak Sevilla'dan Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağlamıştı.

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Kanarya'da çalışmalar, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hız kesmeden devam ediyor.









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Portekizli çalıştırıcının takviye yapılmasını istediği mevkinin kanatlar olduğu ortaya çıktı.





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Fenerbahçe, 19 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Wesley Teixeira için girişimlerini yoğunlaştırdı.


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Öte yandan Cengiz Ünder'in de yeni sezonda kadroda düşünülmediği öğrenildi.

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İyi bir teklif gelmesi halinde milli futbolcu ile yollar ayrılacak.

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
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