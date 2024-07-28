Mourinho'nun takviye istediği mevki ortaya çıktı! Orta saha derken...

Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir zaman kala transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun takviye istediği mevki ortaya çıktı.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de transfer mesaisi sürüyor.
Sarı-lacivertli kulüp son olarak Sevilla'dan Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağlamıştı.
Kanarya'da çalışmalar, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hız kesmeden devam ediyor.
Portekizli çalıştırıcının takviye yapılmasını istediği mevkinin kanatlar olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe, 19 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Wesley Teixeira için girişimlerini yoğunlaştırdı.
Öte yandan Cengiz Ünder'in de yeni sezonda kadroda düşünülmediği öğrenildi.
İyi bir teklif gelmesi halinde milli futbolcu ile yollar ayrılacak.