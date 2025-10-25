İtalya Serie A 8. haftasında Napoli evinde Inter’i konuk edecek. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Maurizio Mariani yönetecek. Ligde her iki takımında 15 puanı bulunuyor. Kritik haftada her iki takımda 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Napoli - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Napoli - Inter canlı izleme ekranı..

1 /7 İtalya Serie A'da zirveyi yakından ilgilendiren kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor.

2 /7 Napoli, şampiyonluk yolunda tökezlediği son haftalarda toparlanmak için evinde Inter'i ağırlayacak.



3 /7 Antonio Conte yönetimindeki Napoli, son maçında Torino'ya 1-0 yenilerek formsuz bir görüntü çizdi ve 15 puanla ikinci sırada kaldı.



4 /7 Öte yandan, Simone Inzaghi'nin Inter'i, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'yi 4-0'la geçtiği hafta sonunda da 15 puanla aynı çizgide.

5 /7 Hakan Çalhanoğlu ve Lautaro Martinez yine Inter’in gol yollarındaki en büyük silahı olacak.



6 /7 Napoli - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Napoli - Inter maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma S SPORT PLUS, S SPORT 2 ve tivibu Spor 1 ekranlarından şifreli olarak naklen yayınlanacak.

