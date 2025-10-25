İtalya Serie A 8. haftasında Napoli evinde Inter’i konuk edecek. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Maurizio Mariani yönetecek. Ligde her iki takımında 15 puanı bulunuyor. Kritik haftada her iki takımda 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Napoli - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Napoli - Inter canlı izleme ekranı..
İtalya Serie A'da zirveyi yakından ilgilendiren kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor.
Napoli, şampiyonluk yolunda tökezlediği son haftalarda toparlanmak için evinde Inter'i ağırlayacak.
Antonio Conte yönetimindeki Napoli, son maçında Torino'ya 1-0 yenilerek formsuz bir görüntü çizdi ve 15 puanla ikinci sırada kaldı.
Öte yandan, Simone Inzaghi'nin Inter'i, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'yi 4-0'la geçtiği hafta sonunda da 15 puanla aynı çizgide.
Hakan Çalhanoğlu ve Lautaro Martinez yine Inter’in gol yollarındaki en büyük silahı olacak.
Napoli - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Napoli - Inter maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma S SPORT PLUS, S SPORT 2 ve tivibu Spor 1 ekranlarından şifreli olarak naklen yayınlanacak.
NAPOLİ - INTER CANLI İZLE
Napoli - Inter maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.