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Necati Ateş'ten olay sözler: Hacıosmanoğlu Fatih Terim'i TFF başkanı yaptı

Necati Ateş'ten olay sözler: Hacıosmanoğlu Fatih Terim'i TFF başkanı yaptı

15:4516/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski golcüsü Necati Ateş, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Fatih Terim'le ilgili açıklamalarına flaş bir yanıt verdi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Necati Ateş'ten, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Fatih Terim'le ilgili sözlerine yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Necati Ateş, "Fatih Terim'in TFF başkan adaylığını ki aklında bile yokken kendisinden önce İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı. Yetmedi Terim'i TFF başkanı yaptı resmen." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?


Sosyal medya kanalından A Milli Takım'ın Avustralya yenilgisini yorumlayan Fatih Terim, "Halkımızdan ricam; ya lütfen hesap her zaman sorulur, turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen olalım. Öldürmeyin yani!" şeklinde konuşmuştu.

Terim'e yanıt veren Hacıosmanoğlu ise "Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna ve bilgeliğine yakışmadı. Kimden hesap soracaksınız bari onu da söyleyin. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine." demişti.

Necati Ateş'in paylaşımı

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