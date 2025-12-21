Yeni Şafak
Newcastle United, Galatasaray’ın eski yıldızı için 15 milyon euro’yu gözden çıkardı

15:3621/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Galatasaray'dan Bayern Münih'e gidişiyle Türk futbol tarihinin en büyük satışlarından birine imza atan Sacha Boey, yeniden transferin gözdesi oldu. Alman devinde beklediği süreyi bulmakta zorlanan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 25 yaşındaki sağ bek için Newcastle United devreye girdi.

Bayern Münih'te takımdan ayrılması gündemde olan Sacha Boey için Crystal Palace'tan sonra bir İngiliz ekibi daha talip oldu.


NEWCASTLE DEVREDE


TeamTalk'ta yer alan habere göre Newcastle United, Fransız sağ bekin durumunu yakından takip ediyor.


Savunmada Dan Burn ve Emil Krafth'ın sakatlıkları sebebiyle kulübün, savunmaya takviye yapmaya sıcak baktığı kaydedildi.


BONSERVİSİ 15 MİLYON


Öte yandan Bild'in daha önce yaptığı habere göre, Bavyera ekibi 25 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.


PERFORMANSI


Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Boey, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.


