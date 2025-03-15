Neymar’a büyük şok: Yine sakatlık, kadrodan çıkarıldı!

Neymar’ın milli takım heyecanı bir kez daha sakatlık duvarına çarptı! Brezilya’nın yıldızı, 1,5 yıl aradan sonra kadroya çağrılmıştı ancak talihsiz bir sakatlık yüzünden listeden çıkarıldı. Peki Neymar'ın sakatlığı ne? İşte detaylar.
Kariyerine futbola adım attığı ilk kulüp olan Santos'ta devam eden Neymar, 1.5 yıllık aranın ardından Brezilya Milli Takımı'na seçilmişti.
Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sakatlığın devam etmesiyle birlikte 33 yaşındaki yıldız oyuncu, milli takım kadrosundan çıkarıldı. Yerine ise Endrick kadroya dahil edildi.
Neymar, yaşadığı sakatlık nedeniyle Corinthias maçında da forma giyememişti.
Neymar'ın sakatlığı ne?
Neymar’ın son sakatlığı, 15 Mart 2025 itibarıyla Brezilya Milli Takımı’ndan kadro dışı kalmasına neden olan bir sol uyluk (thigh) sakatlığıdır. Santos’un 2 Mart 2025’te Bragantino’yu 2-0 yendiği maçta kas problemi yaşadığı belirtilmiş, ardından Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) tarafından Dünya Kupası elemeleri için hazırlanan kadrodan çıkarıldığı açıklanmıştır.
Bu sakatlık, Neymar’ın 17 ay sonra milli takıma dönüşünü ertelemiş ve tam olarak ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı netlik kazanmamıştır, ancak birkaç hafta forma giyemeyeceği tahmin ediliyor.