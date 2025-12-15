Nihat Kahveci'den çarpıcı sözler! "Beşiktaş tarihinin en kötü transferi"

"El Bilal Toure'nin pozisyonunda bana göre kırmızı kart ağır. Fotoğrafı gören kırmızı kart der. Ancak pozisyonu izlediğinde gaddarlık, şiddet, agresiflik görmedim. Bana göre kart ağır ancak yoruma açık. Bence buna VAR karışmamalı. Pozisyonlarda kriter yok ki. Jota'nın pozisyonunda çağırmamıştı. Bir de Orkun Kökçü'nün basması var. Sarı kart doğru karar. Fenerbahçe maçında yaptığı net kırmızıydı, bu sarı kart."