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Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı eleştiri: Yeteneklerini şırıngayla mı aldılar?

Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı eleştiri: Yeteneklerini şırıngayla mı aldılar?

10:3721/12/2024, السبت
G: 21/12/2024, السبت
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın yıldız futbolcusunu dikkat çeken sözlerle eleştirdi.

Nihat Kahveci, Eyüpspor-Fenerbahçe maçını Kontraspor'da yorumladı.

Fenerbahçe'nin iyi bir oyun sergileyemediğini belirten Nihat Kahveci, "En-Nesyri çok klas bir gol attı ama o dakikaya kadar sahada değildi" ifadesini kullandı.

Szymanski'nin performansındaki düşüşe vurgu yapan Kahveci, "Szymanski'ye maç sonu sorsunlar. Geçen sene gol atıyordu, asist yapıyordu. Senin yeteneklerine ne oldu? Şırıngayla aldılar mı? Tadic'in direkten dönen topunda direkt Berke'nin kucağına nişanladı şutu" şeklinde konuştu.

Fred, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci gibi isimleri de eleştiren Nihat Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Fred'e ne oldu? Osayi Samuel'i bağlasan durmaz. İlk yarı dikine gidemedi. Fenerbahçe bu kadar bireysel kaliteli oyuncularla nasıl bu kadar kötü oynuyor anlayamıyorum. 

Çağlar, Thiam’ın pozisyonunda ofsaytı bozması dışında iyi oynadı. Samuel atak yapamıyor. İrfan Can Kahveci topa dokunmuyor. Fred, Szymanski sahada yok. En-Nesyri’nin gol hariç katkısı yok. Fenerbahçe daha iyi oynamalı."

#Fenerbahçe
#Eyüpspor
#Nihat Kahveci

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