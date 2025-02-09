Nihat Kahveci'den olay Beşiktaş eleştirisi: Çözen varsa bana mail atsın

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, flaş bir eleştiri yaptı.
Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.
Ünlü yorumcu, Beşiktaş'ın istikrarsız performansıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Nihat Kahveci'nin açıklamaları şöyle:
"Gerçekten analiz edilmesi lazım. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi yeniyor. Lyon'u deplasmanda yeniyor. İçeride Bilbao'yu Avrupa Ligi'nin favori takımlarından birini yenmiyor, döverek yeniyorsun. Perişan ediyorsun."
"Sonra bir Antalya deplasmanına gidiyorsun yoksun. Bir Twente'ye gidiyorsun yoksun. Bugün yine bir başka tarafını gösteriyorsun. Şurayı bir anlatın ya!"
"Bu oyuncular bir maçtan diğer maça ne yaşıyorlar, ne ediyorlar? Suyu mu değişiyor? Eti mi değişiyor? Yediği pilav, tavuk mu değişiyor? Buraları bir anlatın ya!"
"Bu kadar istikrarsız olmayı, istikrarsız oynamayı nasıl başarıyorlar benim aklım almıyor."
"Çözen varsa; bana mail atsın, WhatsApp'tan yazsın, sosyal medyada ne platform varsa yazsın. Benim aklım almıyor."
"Bir Bilbao maçı izledik bu takım bunu gösteriyorsa nasıl ligde koparsın, 25 puan geride kalırsın şubat ayında, aklım almıyor ya!"