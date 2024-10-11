UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Norveç, evinde Slovenya’yı konuk etti. Maç ev sahibi Norveç’in 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 7’ ve 62’ Erling Haaland ve 52’ Alexander Sörloth’tan geldi. Norveç grupta ikinci galibiyetini alarak 7 puanla liderliğe yükseldi. Slovenya ise ilk mağlubiyetini alarak 4 puanla 3. sırada yer aldı. Norveç - Slovenya maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Norveç, evinde Slovenya ile karşı karşıya geldi.
Norveç, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Norveç'e galibiyeti getiren golleri 7 ve 62. dakikalarda Erling Haaland ile 52. dakikada Alexander Sörloth attı.
Slovenya karşısında iki gol atan Haaland, milli takımda 34 gole ulaştı ve Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu oldu.
Bu sonucun ardından Norveç, 7 puana yükseldi.
Slovenya ise 4 puanda kaldı.
Norveç, bir sonraki maç haftasında Avusturya deplasmanına gidecek.
Slovenya, Kazakistan ile deplasmanda karşılaşacak.
NORVEÇ - SLOVENYA MAÇ ÖZETİ
Norveç - Slovenya maç özetini izlemek için TIKLAYIN.