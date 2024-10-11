UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Norveç, evinde Slovenya’yı konuk etti. Maç ev sahibi Norveç’in 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 7’ ve 62’ Erling Haaland ve 52’ Alexander Sörloth’tan geldi. Norveç grupta ikinci galibiyetini alarak 7 puanla liderliğe yükseldi. Slovenya ise ilk mağlubiyetini alarak 4 puanla 3. sırada yer aldı. Norveç - Slovenya maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /9 UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Norveç, evinde Slovenya ile karşı karşıya geldi.

2 /9 Norveç, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



3 /9 Norveç'e galibiyeti getiren golleri 7 ve 62. dakikalarda Erling Haaland ile 52. dakikada Alexander Sörloth attı.

4 /9 Slovenya karşısında iki gol atan Haaland, milli takımda 34 gole ulaştı ve Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu oldu.



5 /9 Bu sonucun ardından Norveç, 7 puana yükseldi.



6 /9 Slovenya ise 4 puanda kaldı.



7 /9 Norveç, bir sonraki maç haftasında Avusturya deplasmanına gidecek.

8 /9 Slovenya, Kazakistan ile deplasmanda karşılaşacak.