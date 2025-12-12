Norveç basının Fenerbahçe hezimeti sonrası kullandığı kelimeler olay oldu

Karşılaşmanın ardından Norveç basını mücadeleyi değerlendirdi. FVN’de yer alan haberde karşılaşma için, “Kırmızı kart ve kabus gibi bir başlangıç ​​Brann'ı mahvetti. İlk yarıda gelen erken bir gol ve Eivind Helland'ın kırmızı kart görmesi, Brann'ın Avrupa'da ezici bir yenilgi almasının temelini oluşturdu. Fenerbahçe 4-0'lık skorla çok güçlüydü.” denildi.







