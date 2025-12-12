Yeni Şafak
Norveç basının Fenerbahçe hezimeti sonrası kullandığı kelimeler olay oldu

09:5012/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç deplasmanına çıkan Fenerbahçe, Brann karşısında aldığı 4-0'lık tarihi galibiyetle Avrupa'da adından söz ettirdi. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızının hat-trick yaparak damga vurduğu bu farklı sonuç, Norveç basınında şok etkisi yarattı. İşte yapılan o haberler...

Avrupa Ligi’nin 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Norveç Ligi takımlarından Brann ile karşı karşıya geldi. Anderson Talisca’nın 3 golle galibiyete damga vurduğu maçta diğer golde ağları Kerem Aktürkoğlu havalandırdı ve sarı-lacivertliler Norveç deplasmanında 4-0’lık galibiyetle döndü.



Karşılaşmanın ardından Norveç basını mücadeleyi değerlendirdi. FVN’de yer alan haberde karşılaşma için, “Kırmızı kart ve kabus gibi bir başlangıç ​​Brann'ı mahvetti. İlk yarıda gelen erken bir gol ve Eivind Helland'ın kırmızı kart görmesi, Brann'ın Avrupa'da ezici bir yenilgi almasının temelini oluşturdu. Fenerbahçe 4-0'lık skorla çok güçlüydü.” denildi.



Nettavisen ise haberinde, “Brann için Avrupa Ligi'nde kabus, Fenerbahçe karşısında rezil oldu. Brann Avrupa’da küçük düşürüldü. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun beşinci dakikada attığı golle öne geçti. Ardından Anderson Talisca, hat-trick yaparak Brann'ı tamamen küçük düşürdü ve Fenerbahçe'ye büyük bir zafer kazandırdı.” ifadeleri yer aldı.



Bergens Tidende, maçla ilgili haberinde şu değerlendirmede bulundu, “Kabus gibi bir gece: Tam anlamıyla berbat. Brann, Avrupa’da yoluna devam etmek için 3 puandan ilkini yaklaşmıştı ancak maç felaketle sonuçlandı.”



