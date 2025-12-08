Okan Buruk ile Sane arasındaki diyalog gündem oldu: Tepkiler çığ gibi büyüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un idmanda Leroy Sane ile yaşadığı diyalog dikkat çekti. U19 derbisindeki kavgaya gönderme yapan hareketi ve gülüşmeleri sosyal medyada büyük tepki topladı.
U19 Ligi’nin 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide kavga çıkmıştı.
Galatasaraylı Eyüp Can Karasu’nun derbide rakibine yumruk attığı anlar çok konuşulmuştu.
Sarı-kırmızılı kulübün A Takım idmanından bugün yayımladığı bir görüntü ise tartışma çıkardı.
Kulübün antrenman paylaşımında Eyüp Can Karasu’nun teknik direktör Okan Buruk’un yanına geldiği, deneyimli teknik adamın ise eliyle yumruk işareti yaparak Leroy Sane’ye genç oyuncuyu anlattığı görüldü. Ardından yaşanan gülüşmeler sosyal medyada tepki topladı.
Görüntülerin yayılmasının ardından taraftarlar, olayın ciddiyeti karşısında yapılan hareketi eleştirirken, Eyüp Can Karasu’nun derbi sonrası davranışı yeniden gündeme geldi.
İşte tepki çeken o anlar