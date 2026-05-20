Okan Buruk'ta flaş gelişme! İki talibi çıktı

15:4620/05/2026, mercredi
Galatasaray'da üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk, transfer piyasasını salladı. Deneyimli çalıştırıcının iki talibi çıktı. İşte detaylar...

Avrupa futbolunda teknik direktör rotasyonları hız kesmeden devam ederken, ismi en çok anılan isimlerden biri Galatasaray'ın başarılı hocası Okan Buruk oldu. İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio, teknik direktör arayışları kapsamında Okan Buruk'u ana hedeflerinden biri olarak belirledi. 

Tuttomercato'nun aktardığına göre, Sarri ile el sıkışan Napoli'nin ardından boşalan teknik direktör koltuğu için Serie A ekibi rotayı Buruk'a çevirdi.

Tottenham'a reddetmişti


Daha önce Premier Lig devi Tottenham'ın teklifini, kariyer planlaması ve öncelikleri doğrultusunda geri çevirdiği iddia edilen Buruk'un, İtalya seçeneğine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

Avrupa kulüplerinin yanı sıra, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad da Okan Buruk'u kadrosuna katmak için ciddi bir mesai harcıyor. Mali gücü yüksek olan Suudi ekibinin, Buruk'a oldukça cazip bir teklif sunduğu ifade ediliyor.

