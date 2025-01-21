Okan Buruk'tan ıslıklı protestoya tepki: Ufak tefek şeylere harcamayın

'Top çıktı mı çıkmadı mı derken duraksadık'

"İyi başladık. Golle başladık. İkinci golü bulduk. Maçın genelinde çok az kalemize top getirdik. Buna rağmen aslında pozisyona girdik. Verdiğimiz pozisyonlar, ilk yarıda yediğimiz gol, kalemize hiç getirmedik. Top çıktı mı çıkmadı mı derken duraksadık, yedik. Duran toptan ve yan ortadan gol yedik. Oradayız, çoğunluktayız. Daha iyi savunma yapabilirdik. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. 3-3, nasıl yenemezsiniz üzüntüsünü yaşıyoruz. Maçın başından sonuna kadar kazanmak için mücadele ettik. Gol atmaya, kazanmaya yaklaştık ama atamadık."