Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk'tan ıslıklı protestoya tepki: Ufak tefek şeylere harcamayın

Okan Buruk'tan ıslıklı protestoya tepki: Ufak tefek şeylere harcamayın

21:1121/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dinamo Kiev beraberliğinin ardından konuştu. Stadyumdaki tepkileri değinen Buruk, oyunculara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında öne geçtiği karşılaşmada Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Puan kaybının ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'Top çıktı mı çıkmadı mı derken duraksadık'

"İyi başladık. Golle başladık. İkinci golü bulduk. Maçın genelinde çok az kalemize top getirdik. Buna rağmen aslında pozisyona girdik. Verdiğimiz pozisyonlar, ilk yarıda yediğimiz gol, kalemize hiç getirmedik. Top çıktı mı çıkmadı mı derken duraksadık, yedik. Duran toptan ve yan ortadan gol yedik. Oradayız, çoğunluktayız. Daha iyi savunma yapabilirdik. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. 3-3, nasıl yenemezsiniz üzüntüsünü yaşıyoruz. Maçın başından sonuna kadar kazanmak için mücadele ettik. Gol atmaya, kazanmaya yaklaştık ama atamadık."

'Hedefimiz Ajax'ı deplasmanda yenmek'

"Bu oyunu, oyun anlayışını devam ettireceğiz. Dört günde bir maç oynuyoruz. Oyuncularımın cesaretle, fedakarlıkla oynadığını görüyoruz. Onlarla gurur duyuyorum. Cumartesi taraftarımızla buluşacağız. Bu oyuncular çok büyük, çok büyük kalpleri var. Adanmışlıklarını destekleyeceğiz. Cumartesi günü maça bekliyoruz. Lig lideriyiz, Avrupa'da hedeflerimiz var. Hedefimiz Ajax'ı deplasmanda yenmek. Oyuncularıma inanıyorum. Bunu yapabilecek güçteyiz. Böyle şeyler olabiliyor. Üstünlük kurduk ama skora yansıtamadık."

'Beklenmedik kayıplar yaşanıyor'

"Oyuncularımla gurur duyuyorum. 3-3 sonrası ufak tefek sesler çıkıyor. Bunlar o andaki mutsuzluklar. Ufak tefek olabiliyor. Asıl büyük resme bakalım. Hafta sonu da onlarla birlikte burada buluşacağız, şampiyonluk yolunda önemli adım atacağız. Galatasaray çok büyük bir camia. Hepimiz adanmış şekilde çaba sarf ediyoruz. Taraftarımız da bizi destekliyor. Merak etmesinler, onlarla birlikte büyük başarılar elde edeceğiz. Avrupa'da hedefler aynı şekilde devam ediyor. Beklenmedik kayıplar yaşanıyor, hedeflerimiz devam ediyor."

'Arkasındayız. Önemli ve değerli'

"Nando duygusal insan. Çok büyük hizmet etti, başarılar elde etti. Galatasaray yenilmeden yoluna devam ediyorsa Muslera'nın da çok büyük rolü var, saha içinde ve saha dışında. Arkasındayız. Önemli ve değerli. Kulübümüz ve taraftarımız önemli. Maç bitince onu çağırıp destek olmaya çalıştılar. Galatasaray için büyük ve değerli bir ismi ufak tefek şeylerle harcamamalıyız. Onla devam edeceğiz."

#Okan Buruk
#Galatasaray
#Dinamo Kiev

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PSG Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?