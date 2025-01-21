Okan Buruk'tan ıslıklı protestoya tepki: Ufak tefek şeylere harcamayın

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dinamo Kiev beraberliğinin ardından konuştu. Stadyumdaki tepkileri değinen Buruk, oyunculara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında öne geçtiği karşılaşmada Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.
Puan kaybının ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
'Top çıktı mı çıkmadı mı derken duraksadık'
"İyi başladık. Golle başladık. İkinci golü bulduk. Maçın genelinde çok az kalemize top getirdik. Buna rağmen aslında pozisyona girdik. Verdiğimiz pozisyonlar, ilk yarıda yediğimiz gol, kalemize hiç getirmedik. Top çıktı mı çıkmadı mı derken duraksadık, yedik. Duran toptan ve yan ortadan gol yedik. Oradayız, çoğunluktayız. Daha iyi savunma yapabilirdik. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. 3-3, nasıl yenemezsiniz üzüntüsünü yaşıyoruz. Maçın başından sonuna kadar kazanmak için mücadele ettik. Gol atmaya, kazanmaya yaklaştık ama atamadık."
'Hedefimiz Ajax'ı deplasmanda yenmek'
"Bu oyunu, oyun anlayışını devam ettireceğiz. Dört günde bir maç oynuyoruz. Oyuncularımın cesaretle, fedakarlıkla oynadığını görüyoruz. Onlarla gurur duyuyorum. Cumartesi taraftarımızla buluşacağız. Bu oyuncular çok büyük, çok büyük kalpleri var. Adanmışlıklarını destekleyeceğiz. Cumartesi günü maça bekliyoruz. Lig lideriyiz, Avrupa'da hedeflerimiz var. Hedefimiz Ajax'ı deplasmanda yenmek. Oyuncularıma inanıyorum. Bunu yapabilecek güçteyiz. Böyle şeyler olabiliyor. Üstünlük kurduk ama skora yansıtamadık."
'Beklenmedik kayıplar yaşanıyor'
"Oyuncularımla gurur duyuyorum. 3-3 sonrası ufak tefek sesler çıkıyor. Bunlar o andaki mutsuzluklar. Ufak tefek olabiliyor. Asıl büyük resme bakalım. Hafta sonu da onlarla birlikte burada buluşacağız, şampiyonluk yolunda önemli adım atacağız. Galatasaray çok büyük bir camia. Hepimiz adanmış şekilde çaba sarf ediyoruz. Taraftarımız da bizi destekliyor. Merak etmesinler, onlarla birlikte büyük başarılar elde edeceğiz. Avrupa'da hedefler aynı şekilde devam ediyor. Beklenmedik kayıplar yaşanıyor, hedeflerimiz devam ediyor."
'Arkasındayız. Önemli ve değerli'
"Nando duygusal insan. Çok büyük hizmet etti, başarılar elde etti. Galatasaray yenilmeden yoluna devam ediyorsa Muslera'nın da çok büyük rolü var, saha içinde ve saha dışında. Arkasındayız. Önemli ve değerli. Kulübümüz ve taraftarımız önemli. Maç bitince onu çağırıp destek olmaya çalıştılar. Galatasaray için büyük ve değerli bir ismi ufak tefek şeylerle harcamamalıyız. Onla devam edeceğiz."