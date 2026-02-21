Oliver Kahn’dan Galatasaraylı yıldız hakkında flaş açıklama: ‘Yeteneğin bende olsa Messi olurdum’

Bayern Münih efsanesi Oliver Kahn, Galatasaray’ın Alman yıldızı hakkında ezber bozan açıklamalar yaptı. Alman efsanesi yıldız oyuncunun Galatasaray'daki form durumuna dikkat çekti.
Bayern Münih’in eski CEO’su Oliver Kahn, Galatasaray forması giyen Leroy Sane’nin hakkında açıklamalar yaptı.
2021–2023 yılları arasında Bayern Münih’te görev yapan Kahn, Sky Sports’da yayımlanan “Triple – der Hagedorn-Fußballtalk”programında yaptığı açıklamada, Sane ile ilgili sürecin kulüp için sürekli gündemde olduğunu belirtti.
Kahn, yıldız futbolcuya bir görüşmelerinde, “Senin yeteneğin bende olsaydı Messi olurdum” dediğini aktararak, “Bana büyük gözlerle baktı, ne söyleyeceğini bilemedi.
Ben de ‘O zaman bunu sahada göster’ dedim. Böyle oyunculara ulaşmanın yolu onları performans açısından doğru noktaya getirmektir” ifadelerini kullandı.