Ömer Üründül Beşiktaş'ın o yıldızını yerden yere vurdu! "Bütün hırsına rağmen etkisizdi"

Beşiktaş oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışırken, Kocaelispor ise tamamen savunma güvenliğine odaklanmış bir görüntü sergiledi. Bu denli kapalı bir oyunda düğümü çözecek olan yegâne unsur duran toplardı; ancak atak sürekliliği sağlanamadığı için korner fırsatları bile nadiren doğuyordu.