Ömer Üründül Beşiktaş'ın o yıldızını yerden yere vurdu! "Bütün hırsına rağmen etkisizdi"

Usta yazar Ömer Üründül, Beşiktaş'ın Kocaeli galibiyeti sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Üründül, siyah-beyazlılarda takım savunmasına tam not verirken yıldız isim için ‘etkisiz kaldı’ ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Ligin 24. haftasında Beşiktaş Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Sabah Spor yazarı Ömer Üründül, maç hakkındaki düşüncelerini kaleme aldı. 


52 DAKİKALIK KISIR DÖNGÜ 

Kocaeli'de maçın 52. dakikasına kadar tam anlamıyla bir kör dövüşü izledik. Her iki takımın da önceliği rakiplerini oynatmamak üzerine kurulu olunca, sahada organize edilmiş tek bir net gol pozisyonuna dahi rastlayamadık. 


Beşiktaş oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışırken, Kocaelispor ise tamamen savunma güvenliğine odaklanmış bir görüntü sergiledi. Bu denli kapalı bir oyunda düğümü çözecek olan yegâne unsur duran toplardı; ancak atak sürekliliği sağlanamadığı için korner fırsatları bile nadiren doğuyordu. 

DURAN TOPUN GÜCÜ 

Beşiktaş'ın beklenen golü bir korner organizasyonuyla bulması, maçın kaderini ve çehresini tamamen değiştirdi. Skor avantajını yakaladıktan sonra Kocaelispor'un risk alması, Beşiktaş için aradığı geniş alanları da beraberinde getirdi.

Bu bölümde Cerny ve Olaitan ile iki net fırsat harcanmış olsa da takım halinde sergilenen yardımlaşma, galibiyetin anahtarı oldu.


Hücumda her ne kadar kısır bir gün geçirilse de rakibe maç boyunca ciddi bir pozisyon dahi verilmemesi, "takım savunması" adına büyük bir artıydı. 

BİREYSEL PERFORMANSLAR 

Yeni transferlerin henüz uyum sürecinde olduğu bu dönemde, Göztepe ve Kocaelispor gibi iki dişli rakipten 6 puan almak tartışmasız büyük bir başarıdır. 


Sahada özellikle Ndidi ve Asllani ikilisinin performansı parmak ısırttı; dörtlü defans hattı ise hatasız oynayarak güven verdi. Buna karşın, tüm hırsına ve çabasına rağmen Oh, sahada varlık göstermekte zorlanarak etkisiz kaldı.


