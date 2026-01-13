Yeni Şafak
Oosterwolde PFDK'ya sevk ediliyor: Ceza alacak mı?

10:3113/01/2026, Salı
Süper Kupa finalinde attığı gol sonrası Galatasaray yedek kulübesine giderek Mauro Icardi’yle özdeşleşen gol sevincini yapan Jayden Oosterwolde, maç sonrası sosyal medya paylaşımıyla da gündemin merkezine oturdu. Hollandalı futbolcunun PFDK’ya sevk edileceği belirtildi.

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Süper Kupa finalinde Galatasaray’a attığı golün ardından rakip takım yedek kulübesinin önüne giderek Mauro Icardi ile özdeşleşen gol sevincini yapmıştı.

Bu hareketi nedeniyle karşılaşmanın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırılan Hollandalı futbolcu, maç sonrası da tartışmaların odağında kaldı.

24 yaşındaki savunma oyuncusu, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Mauro Icardi’yi aşağılayıcı nitelikte bir paylaşım yaptı. Kısa sürede büyük tepki çeken bu paylaşımın daha sonra Oosterwolde tarafından silindiği görüldü.

Yaşanan gelişmelerin ardından gazeteci İbrahim Seten, Jayden Oosterwolde’nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edileceği bilgisini paylaştı.

TV100’de konuşan Seten, "Oosterwolde, yarın 1 ila 3 maç arası ceza çıkabilecek bir maddeden PFDK’ya sevk edilecek. Ceza verilir mi, onu bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

