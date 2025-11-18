Orkun Kökçü'nün babasından çarpıcı kırmızı kart sözleri! "Edson çocukluk arkadaşı"

Siyah beyazlı kulübün tarihindeki en pahalı transferi olan Orkun Kökçü'nün performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilmesine da yanıt veren Halis Kökçü, "Orkun evine geldi. Bunu görmeyen ya da görmek istemeyen insanlar var. Biz evimize geldik, taraftarımız da bize bunu en iyi şekilde gösterdi. Karşılama bizi inanılmaz gururlandırdı. İnsanlar torunlarına anlatır ya bazı şeyleri, bu da öyle bir şey. İmza atılacağı zaman başkan dahil çoğumuz 5 dakikadan sonra koptuk. Sonrasını hatırlamıyoruz" diye konuştu.