Orkun Kökçü'nün babasından çarpıcı kırmızı kart sözleri! "Edson çocukluk arkadaşı"

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçında kırmızı kart gören Orkun Kökçü, eleştirilerin hedefi olmuştu. Milli futbolcunun babasından pozisyonla ilgili çarpıcı bir yorum geldi.
Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızı Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle siyah beyazlılarda eleştirilerin odak noktası haline geldi. Orkun'un babası Halis Kökçü, oğluna yapılan eleştirilere yanıt verdi.
Sabah gazetesine konuşan Baba Kökçü, Orkun'un derbideki kırmızı kart pozisyonunun anlık bir şey olduğunu belirtti ve şunları söyledi:
"Fenerbahçe maçındaki yaşadığı anlık bir şey, topu kapma hareketiydi. Edson Alvarez onun Hollanda'dan çocukluk arkadaşı. Yanlışlık oldu, ikisi de kalkıp birbirine sarıldı. Taç, gol, korner gibi kırmızı kart da futbolun içerisinde olabilir."
"Orkun çok üzüldü. Daha önce 318 maç oynamış, bir kez kırmızı kart görmüş. Burada biraz daha duyguların, Beşiktaşlılığın vermiş olduğu bir şey vardı. Orkun'a biraz yüklenmiş olabilirler ama o buna alışkın. Orkun bu ülkenin Avrupa'daki simgesiydi, neler yaşadığını unutuyor insanlar. Allah büyük, her şey daha iyi olur."
Siyah beyazlı kulübün tarihindeki en pahalı transferi olan Orkun Kökçü'nün performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilmesine da yanıt veren Halis Kökçü, "Orkun evine geldi. Bunu görmeyen ya da görmek istemeyen insanlar var. Biz evimize geldik, taraftarımız da bize bunu en iyi şekilde gösterdi. Karşılama bizi inanılmaz gururlandırdı. İnsanlar torunlarına anlatır ya bazı şeyleri, bu da öyle bir şey. İmza atılacağı zaman başkan dahil çoğumuz 5 dakikadan sonra koptuk. Sonrasını hatırlamıyoruz" diye konuştu.
Beşiktaş'ta bu sezon 15 maça çıkan Orkun Kökçü 3 gol pası verirken, henüz fileleri havalandıramadı.