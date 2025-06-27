Osayi Samuel Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı: Cumartesi günü imzaya gelecek

Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Osayi Samuel'in yeni takımı belli oldu. Nijeryalı futbolcu cumartesi günü sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelecek.

1 /6 Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel'in yeni takımı belli oldu.

2 /6 Süper Lig ekipleriyle görüşen Nijeryalı oyuncu, Türkiye'de kalmaya devam edecek.

3 /6 Osayi-Samuel gelecek sezon Beşiktaş forması giymeye hazırlanıyor.

4 /6 Beşiktaş, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Osayi-Samuel ile anlaşma sağladı.

5 /6 27 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi.