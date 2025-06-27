Osayi Samuel Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı: Cumartesi günü imzaya gelecek

Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Osayi Samuel'in yeni takımı belli oldu. Nijeryalı futbolcu cumartesi günü sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelecek.
Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel'in yeni takımı belli oldu.
Süper Lig ekipleriyle görüşen Nijeryalı oyuncu, Türkiye'de kalmaya devam edecek.
Osayi-Samuel gelecek sezon Beşiktaş forması giymeye hazırlanıyor.
Beşiktaş, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Osayi-Samuel ile anlaşma sağladı.
27 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Osayi Samuel'in cumartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.