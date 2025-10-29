Osimhen dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray’a çağırdı

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, yaz transfer dönemindeki Barış Alper Yılmaz krizinin ardından kulübün yeni hedefi Ademola Lookman'ı etkilemek için devreye girdi. Osimhen, milli takım arkadaşı Lookman'ı arayarak Galatasaray'ın tarihi ve kültürü hakkında övgü dolu sözler sarfetti. İşte detaylar.
Galatasaray forması giyen ve performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, bu kez transfer için devreye girdi.
Galatasaray'da yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz ile ilgili yaşanan krizin ardından milli futbolcunun yerine Atalanta'dan Ademola Lookman ismi gündeme gelmişti. Galatasaray'ın Lookman'a yakın ilgisi İtalyan medyasının da dikkatini çekti.
Gazeteler, Galatasaray’ın Osimhen’den sonra Serie A’dan bir yıldız daha koparmaya hazırlandığını yazarken, bir de ilginç detaya yer verdiler.
Osimhen'in, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Lookman'ı aradığı ve kulüp ile tarihi hakkında önemli bilgiler verdiği öne sürüldü. Osimhen'in, "Galatasaray’a gel ve burada mutlu ol." dediği iddia edildi.
Yaz transfer döneminde Inter'e transfer olamamasının ardından Atalanta'da kalan ve bir süre kadro dışı olan 28 yaşındaki Lookman, bu sezon 7 maçta 1 kez ağları havalandırdı.
Atalanta ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lookman'ın, güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.