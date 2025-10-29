Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Osimhen dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray’a çağırdı

Osimhen dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray’a çağırdı

09:1329/10/2025, Çarşamba
G: 29/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, yaz transfer dönemindeki Barış Alper Yılmaz krizinin ardından kulübün yeni hedefi Ademola Lookman'ı etkilemek için devreye girdi. Osimhen, milli takım arkadaşı Lookman'ı arayarak Galatasaray'ın tarihi ve kültürü hakkında övgü dolu sözler sarfetti. İşte detaylar.

Galatasaray forması giyen ve performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, bu kez transfer için devreye girdi.


Galatasaray'da yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz ile ilgili yaşanan krizin ardından milli futbolcunun yerine Atalanta'dan Ademola Lookman ismi gündeme gelmişti. Galatasaray'ın Lookman'a yakın ilgisi İtalyan medyasının da dikkatini çekti.


Gazeteler, Galatasaray’ın Osimhen’den sonra Serie A’dan bir yıldız daha koparmaya hazırlandığını yazarken, bir de ilginç detaya yer verdiler.


Osimhen'in, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Lookman'ı aradığı ve kulüp ile tarihi hakkında önemli bilgiler verdiği öne sürüldü. Osimhen'in, "Galatasaray’a gel ve burada mutlu ol." dediği iddia edildi.



Yaz transfer döneminde Inter'e transfer olamamasının ardından Atalanta'da kalan ve bir süre kadro dışı olan 28 yaşındaki Lookman, bu sezon 7 maçta 1 kez ağları havalandırdı.



Atalanta ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lookman'ın, güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.



#Galatasaray
#Osimhen
#Lookman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELER: 11. Yargı Paketi maddeleri çıktı mı, Meclis'e sunuldu mu? Af ve infaz düzenlemesi maddeler arasında var mı?