Osimhen, Erling Haaland’ı solladı: 2024’ün en çok…

Galatasaray’ın sezon başında Napoli’den transfer ettiği yıldız futbolcu Victor Osimhen, dünya yıldızı Erling Haaland’ı geride bıraktı.
Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
ABD'de yayın yapan spor sitesi Sports Pro, dünyanın en pazarlanabilir futbolcularını sıraladı.
Sarı kırmızılı takımın yıldız forveti Victor Osimhen de bu listede kendine yer buldu.
Galatasaray'da dikkat çeken bir performans gösteren Osimhen, Erling Haaland'ın üzerinde gösterildi.
Nijeryalı yıldız golcü, yapılan değerlendirmede kendine 44. sırada yer buldu.
Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ise bu listenin 45. sırasında yer aldı.
Sports Pro'nun, sıralamayı marka gücü, hitap edilebilir pazar ve ekonomi ölçülerine göre yaptığı belirtildi.
Osimhen bu 3 maddede toplam 64.02 puanla Haaland'ın üzerinde konumlandı.
Listenin başında Amerikalı jimnastikçi Simone Biles yer alıyor. İkinci sırada Real Madrid'in yıldızı Vinicius yer alırken Lionel Messi 89.67 puanla 5. sırada yer aldı.
Öte yandan Neymar, Bellingham, Lamine Yamal ve Rashford da ilk 50 arasında yer alan isimler oldu.