Osimhen için resmi açıklama: Burada banknot basmıyoruz

CEO olarak görevinin kulübü etkin bir şekilde yönetmek olduğunu belirten Calzada, "Önemli oyunculara ve büyük bütçelere sahip olabiliriz. Bu yüzden bazen görüşmelerden çekiliyoruz çünkü oyuncuların sadece para için değil, buraya gelmeye çok istekli olmasın istiyoruz" diye konuştu.