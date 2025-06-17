Osimhen için resmi açıklama: Burada banknot basmıyoruz

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in CEO'su Esteve Calzada, transfer gündeminde olan oyuncular hakkında konuştu. Calzada, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'le ilgili soruya da dikkat çeken bir cevap verdi.
Al Hilal Kulübü CEO'su Esteve Calzada, transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
BBC Sport'un sorularını cevaplayan Calzada, Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes'le ilgili konuştu. Calzada, "Bruno büyük bir oyuncu. Al-Hilal için iyi olabileceğini düşündüğümüz oyuncu profiline uyuyor. Görüştüğümüz isimler kulübün hırsını gösteriyor. Herhangi bir oyuncuya teklif yapabilecek konumda olduğumuza inanıyoruz" dedi.
Al Nassr'la sözleşme uzatacağını açıklayan Cristiano Ronaldo hakkında da açıklama yapan Al Hilal CEO'su, "Ronaldo'ya büyük bir oyuncu olarak saygı duyuyorum, hepimiz onun öyle olduğunu biliyoruz, ancak en büyük rakibinizin en büyük oyuncusunun transfer edilmesi kesinlikle tamamen mantık dışı" ifadelerini kullandı.
Esteve Calzada, transfer gündemlerinde yer alan Victor Osimhen ve Darwin Nunez'le ilgili soruya ise, "Tek bir oyuncu özelinde yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Oyunculara ve menajerlere hatırlatmaya çalıştığımız tek şey şu; evet, Suudi Arabistan'dayız ama burada banknot basmıyoruz" karşılığını verdi.
CEO olarak görevinin kulübü etkin bir şekilde yönetmek olduğunu belirten Calzada, "Önemli oyunculara ve büyük bütçelere sahip olabiliriz. Bu yüzden bazen görüşmelerden çekiliyoruz çünkü oyuncuların sadece para için değil, buraya gelmeye çok istekli olmasın istiyoruz" diye konuştu.