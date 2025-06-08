Galatasaray ile harika bir sezon geçiren Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in transferinde son gelişmeler yakından takip ediliyor. Gelen son dakika bilgileri ile yıldız futbolcu kararını verdi ve yeni adresi netleşti.Victor Osimhen'in geleceği konusundaki belirsizliğin son bulmaya yakın olduğu öğrenildi. Yıldız futbolcunun kazanacağı maaş ve anlaşma sağlanan bonservis bedelinin belli olduğu aktarıldı. Peki, Victor Osimhen Galatasaray'la mı, Al- Hilal'le mi anlaşacak? Bonservis ücreti belli oldu mu, ne kadar alacak? İşte Victor Osimhen'in transferinde son yaşanan gelişmeler...
Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen konusunda son saatlerde flaş transfer gelişmeleri yaşandı. Victor Osimhen'in geleceği konusundaki belirsizliğin son bulmaya yakın olduğu öğrenildi. Yıldız futbolcunun kazanacağı maaş ve anlaşma sağlanan bonservis bedelinin belli olduğu aktarıldı.
Victor Osimhen hangi takımla anlaşacak?
Galatasaray ile harika bir sezon geçiren Victor Osimhen'in geleceği yavaş yavaş şekilleniyor. Sarı-kırmızılı takım, tarihi bir teklifle Nijeryalı golcüyü ikna etmek istese de bu çabası yeterli olmadı. Son 24 saatte Avrupa'dan beklediği teklifleri alamazsa Nijeryalı, Paris'te sağlık kontrolünden geçip, Al-Hilal'e imza atacak. Galatasaray'ın tarihi teklifine ragmen oyuncu Arabistan ekibine çok yakın.
Al-Hilal'den teklif aldı
Menajer George Gardi'nin aracılık ettiği görüşmede Osimhen sonunda Suudi Arabistan'dan beklediği astronomik teklifi aldı.
Yeni hocası Simone İnzaghi ile anlaşır anlaşmaz hamlede bulunan Al-Hilal, 40 milyon Euro'ya yakın parayı gözden çıkardı.
Galatasaray'ın 15 milyon Euro'luk teklifine olumlu dönüş yapmayan 26 yaşındaki Nijeryalı forvet, rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.
FIFA'YA KADRO VERMEK İÇİN SON TARİH 10 HAZİRAN
Osimhen son 24 saatte Avrupa'dan beklediği teklifler gelmezse, Paris'te sağlık kontrolünden geçecek ve Al-Hilal'e imzayı atarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak.
DÜNYACA ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI
Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Osimhen'in kararına ilişkinin yaptığı paylaşımda yıldız oyuncunun İstanbul’dan ayrıldığını aktardı.
AL HİLAL HAZIR
Suudi kulübü Al Hilal‘in, yıldız golcüye imza attırmak için hazır olduğunu ifade etti.
Bununla beraber Suudi kulübü, Osimhen’i FIFA kulüpler Dünya Kupası’nda oynatmak istiyor ve bu yüzden bir an önce yıldız golcüye imza attırma peşinde.
Dries Mertens'ten Victor Osimhen açıklaması!
Galatasaray ile yollarını ayıran Belçikalı oyuncu Dries Mertens, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in geleceği hakkında açıklama yaptı.
Galatasaray ile üst üste 3 sezon şampiyonluk yaşayan ve sarı-kırmızılılardan ayrılan Dries Mertens, Sky Italia'ya açıklamalarda bulundu.
Mertens, Victor Osimhen ile ilgili gelen soruya, "Şansımıza Galatasaray'a geldi çünkü bize şampiyonluğu kazandırmıştı. Onun adına en doğru kararı vermesini umuyorum çünkü onu gerçekten seviyorum, altın gibi çocuk. Belki Napoli'de işler istediğimiz gibi gitmedi ama o gerçekten büyük oyuncu" cevabını verdi.
OSIMHEN TRANSFERİNDE SON DURUM
Galatasaray'ın bonservisini almak için rekor teklifler sunduğu Victor Osimhen'de düğüm artık çözülüyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Nijeryalı yıldızla her konuda anlaştığı iddia edildi.
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Dış basın, Osimhen transferinin 3 ya da 4 yıllık sözleşme ve senelik 40+5 milyon Euro maaşa gerçekleştiğini öne sürdü. Al Hilal'in Napoli'ye de bu transfer için 70+5 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtildi.
Tecrübeli futbolcunun, ülkesine gittiği ve transfer için son kararını vermesinin beklendiği öğrenildi.
VICTOR OSIMHEN KİMDİR KAÇ YAŞINDA?
1998 yılının Aralık ayında Lagos’ta dünyaya gelen Victor James Osimhen, futbolla ilk tanıştığında henüz çocuk yaşlardaydı. Ultimate Strikers FC Deba altyapısında başlayan futbol serüveni, 2015 U-17 Dünya Kupası’ndaki performansıyla tüm futbol camiasının dikkatini çekti. 10 golle turnuvanın gol kralı oldu ve Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.
Avrupa’ya ilk adımı Almanya’nın Wolfsburg takımıyla atan Osimhen, ardından Belçika’da Charleroi formasıyla yıldızını parlattı. Burada 36 maçta 20 gol atarak dikkat çekti. Bu başarı, Lille’e transferinin kapısını araladı. Ligue 1’de geçirdiği sezonda 18 gol, 6 asistlik performansla dünya devlerinin radarına girdi.
LILLE VE NAPOLI DÖNEMİYLE AVRUPA’DA ZİRVE YAPTI
2019 yazında 22.4 milyon Euro’ya Lille’e transfer olan Osimhen, 2020’de 77.5 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Napoli’nin yolunu tuttu. Napoli’deki ilk yıllarında istikrarlı bir yükseliş gösterdi. 2022-23 sezonunda Serie A’da 26 golle krallığı aldı ve kulübü şampiyonluğa taşıyan isimlerden biri oldu.
Napoli formasıyla toplam 133 resmi maçta 76 gol atan Osimhen, aynı sezon Ballon d’Or sıralamasında sekizinci sıraya yerleşti ve bu başarıyı elde eden ilk Nijeryalı futbolcu oldu.
GALATASARAY’DA TARİH YAZDI
2024 yazında hem Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli hem de Chelsea ile son aşamaya gelen transferleri, Napoli’nin talepleri nedeniyle sonuçsuz kaldı. 3 Eylül 2024’te Galatasaray ile anlaşmaya varan Osimhen, 14 Eylül’deki Rizespor karşılaşmasında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Sezon boyunca gösterdiği performansla adeta gol makinesine dönüşen yıldız oyuncu Fenerbahçe, Tottenham, Samsunspor, Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında attığı gollerle hem ligde hem Avrupa’da etkisini hissettirdi.
3 Mayıs 2025 itibarıyla çıktığı 39 maçta 35 gol ve 8 asistle Türkiye’de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanının sahibi oldu.