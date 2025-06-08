LILLE VE NAPOLI DÖNEMİYLE AVRUPA’DA ZİRVE YAPTI

2019 yazında 22.4 milyon Euro’ya Lille’e transfer olan Osimhen, 2020’de 77.5 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Napoli’nin yolunu tuttu. Napoli’deki ilk yıllarında istikrarlı bir yükseliş gösterdi. 2022-23 sezonunda Serie A’da 26 golle krallığı aldı ve kulübü şampiyonluğa taşıyan isimlerden biri oldu.

Napoli formasıyla toplam 133 resmi maçta 76 gol atan Osimhen, aynı sezon Ballon d’Or sıralamasında sekizinci sıraya yerleşti ve bu başarıyı elde eden ilk Nijeryalı futbolcu oldu.



