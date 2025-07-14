Osimhen'in transferini Fenerbahçe mi engelliyor? Levent Tüzmen yazdı

Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Nijeryalı yıldızla anlaşan sarı-kırmızılılar, ödeme planı konusunda ise Napoli Başkanı De Laurentiis'le bir türlü uzlaşamadı. Transfer sürecini değerlendiren gazeteci Levent Tüzemen, İtalyan başkanın tutumu hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Victor Osimhen gündemini değerlendirdi. Tüzemen, Sabah'taki '"Transferi kim engelliyor?" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray, Osimhen için Napoli Kulübü'ne banka teminat mektubu verirken 75 milyon euroluk bonservisin 40 milyonunu peşin, kalanını 2 taksitle ödeyeceğini açıkladı. Transferi yürüten Abdullah Kavukcu paranın hazır olduğunu Napoli Kulübü'ne de gösterdi. Osimhen de Napoli'de oynamak istemediğini ve Galatasaray'da futbol oynamaya devam edeceğini Napoli Başkanı De Laurentiis'e birebir iletti."
"Ancak tüm koşullar eksiksiz hazır olmasına rağmen De Laurentiis'in işi yokuşa sürmesinin anlamı nedir? Galatasaray, Napoli Kulübü'nün istediği şartları kabul etmiş, üstelik teminat mektubunu da masaya koymuş. Napoli'nin işi yokuşa sürmesinin perde gerisinde kimler var?"
"Sosyal medyadaki iddialara göre Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un, Osimhen'in Galatasaray'a gelmesini engellemek için iyi ilişkileri olan Napoli başkanına bazı taahhütlerde bulunduğu iddia ediliyor. Ben Sayın Koç'un böyle bir hamle yapacağına inanmıyorum. Çünkü bu iş bozulur ve gerçekten ortalıkta dolaşan iddialara göre arkasında Fenerbahçe olursa çok büyük sıkıntılar yaşanır."
"Ama gerçek şu; Osimhen Napoli'de oynamayacak. Örneğin sözleşmesi devam eden Morata gelecek sene Galatasaray'da olmayı istemediği için henüz kampa katılmadı. Aynı sorunu Napoli de Osimhen ile yaşar."