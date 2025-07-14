Osimhen'in transferini Fenerbahçe mi engelliyor? Levent Tüzmen yazdı

"Sosyal medyadaki iddialara göre Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un, Osimhen'in Galatasaray'a gelmesini engellemek için iyi ilişkileri olan Napoli başkanına bazı taahhütlerde bulunduğu iddia ediliyor. Ben Sayın Koç'un böyle bir hamle yapacağına inanmıyorum. Çünkü bu iş bozulur ve gerçekten ortalıkta dolaşan iddialara göre arkasında Fenerbahçe olursa çok büyük sıkıntılar yaşanır."