Ozan Tufan transfer sürecini anlattı: Abdullah Hoca'nın konuşması beni etkiledi

"2 yıl orada gerçekten ağır tempodan geçtik. Ben de ilk 2-3 ay zorlandım. Ama vücut olarak buna alıştığınızda artık bazı şeylerin reaksiyonları kolay olmaya başladı. O yüzden buraya geldiğimde, bizim ligimiz orada 4 Mayıs’ta bitti. Ama tabii ki bir altyapı olduğu için çok zorlandığımı söyleyemem. Burada yaptığımız antrenman kamp süreci zor geçiyor. Altyapım olduğu için benim için avantajlı hale geldi."