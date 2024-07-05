Ozan Tufan transfer sürecini anlattı: Abdullah Hoca'nın konuşması beni etkiledi

Trabzonspor'un Hull City'den kadrosuna kattığı Ozan Tufan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer sürecini anlatan 29 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımdaki hedefini de açıkladı. Ozan Tufan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Hedefleri olan bir takımdayım. Büyük takımda, büyük camiadayım. Çok mutluyum. Trabzon şehrine, yöneticilerine ve başkanımıza çok teşekkür ederim. Bana bu kulüpte oynama şansı verdikleri için teşekkür ederim."
"Beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Camianın benden beklentileri büyük. Kendi potansiyelime ve yeteneklerime güveniyorum. O yüzden elimden gelenin fazlasını yapacağımdan kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın. Kendime güveniyorum."
"Abdullah Hoca ile konuştuğumda, 'Senin 5-6 farklı mevkide oynayabilme özelliğin var, bu nedenle sanki 5-6 transfer yapmışız gibi olacağız' dedi. Bu cümleler beni etkiledi. Ben de o yeteneklere sahibim. Şanslı hissediyorum. Hocanın bu bakış açısından mutluyum."
"Tabii ki milli takım hayalim var. Ben de o duyguları yeniden tatmak istiyorum. Trabzonspor’un da bu konuda bana yardımcı olabileceğini düşünüyorum."
"2,5 sene oynadığım İngiltere’de antrenman temposunun ve maç temposunun Türkiye Süper Ligi'nin üstünde olduğunu söyleyebilirim. Artık günümüz futbolunda bütün futbol takımları birçok oyun sistemini oynayabiliyor. Kolay yenebileceğiniz maç olmadığını görüyorsunuz. Yurt dışında tempo daha yüksek, mücadele daha yüksek. Ülkemizin de bu konuda daha iyi adımlar attığını düşünüyorum. Antrenman metotları, sistemler ve maçlar aynı şekilde gelişiyor. Türkiye zor bir lig ve zor deplasmanlar var. O yüzden gelişme sürecinde olduğunu söyleyebilirim."
"2 yıl orada gerçekten ağır tempodan geçtik. Ben de ilk 2-3 ay zorlandım. Ama vücut olarak buna alıştığınızda artık bazı şeylerin reaksiyonları kolay olmaya başladı. O yüzden buraya geldiğimde, bizim ligimiz orada 4 Mayıs’ta bitti. Ama tabii ki bir altyapı olduğu için çok zorlandığımı söyleyemem. Burada yaptığımız antrenman kamp süreci zor geçiyor. Altyapım olduğu için benim için avantajlı hale geldi."
"Birçok teklifler oldu, yurt dışından. Türkiye’den de bir kaç teklif vardı ama benim kontratım vardı. Öyle bir düşüncemiz yoktu. Sonrasında Abdullah Hoca ve başkanımız arayana ve fikirlerini beyan edene kadar ki benim de hedeflerim vardı. Hedeflerimiz doğrultusunda, fikirlerimiz ortak yöndeydi. Ailemle paylaştım. Gönül sıcaklığı ile buraya gedik. Mutluyuz çok şükür. "
"Gerçekten böyle bir karşılama beklemiyordum. Sonuçta daha öncesinde oynadığım büyük bir camia vardı. Buraya gediğimde beni gönüllerine, bağırlarına bastılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Trabzon şehrinde, beni havalimanında öyle güzel karşıladıkları için teşekkür ediyorum."
"Kendimi orta saha mevkisinde daha rahat hissediyorum. Hull City’de daha ileride oynadım. Sistemimiz farklı. Orada iki 10 numara ile oynuyorduk. Gezerek oynuyorduk. Orta saha ve sol açığa yakın oynuyordum. O yüzden sisteme dayalı bir oyun tarzımız vardı. Tabii ki orta sahada kendimi daha iyi hissettiğim, yeteneklerimi daha iyi ortaya koyduğum mevki."
"Ben 2 senede 20 gol attım. Tabii ki skorlardan ziyade, iyi futbol oynadım, gelişime açık bir futbol oynadım. 2 senede 20 gol atmanın tesadüf olmadığı bir kariyer geçirdiğimi düşünüyorum. Beklentilerim vardı ama milli takıma davet edilmemek benim adıma üzücü. Ama bugün ki yaşanan çeyrek final hadiseleri bizi bir o kadar da mutlu ediyor. İnşallah sonuna kadar giderler. Bir dahaki kamp döneminde kadroda olurum inşallah."
"Abdülkadir çok sevdiğim bir kardeşim. Onunla beraber forma şansı bulduk Hull City'de. Transferimi kimseye söylememiştim. Haberi olduğunda beni aradı. O da benim için iyi olacağını, tekrardan milli takıma seçilebileceğimi söyledi."