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Toronto’da çılgın son! Gonçalo Ramos sahneye çıktı, Hırvatlar son saniyede yıkıldı

Toronto’da çılgın son! Gonçalo Ramos sahneye çıktı, Hırvatlar son saniyede yıkıldı

08:213/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
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2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu futbol tarihinin en dramatik, en gerilimli ve en unutulmaz maçlarından birine sahne oldu. Toronto'da oynanan dev randevuda Portekiz, Hırvatistan’ı 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Portekiz - Hırvatistan maç özeti haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz, Hırvatistan’ı Gonçalo Ramos’un 90+4. dakikada attığı golle 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. 


Hırvatistan, 53. dakikada Ivan Perisic’in golüyle öne geçti. Portekiz, Cristiano Ronaldo’nun 68. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1’e getirdi. 


Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Gonçalo Ramos, 90+4. dakikada attığı golle Portekiz’e 2-1’lik galibiyeti getirdi. 


Hırvatistan'ın 90+14'te bulduğu gol, VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 


Bu sonuçla Hırvatistan turnuvaya veda ederken Portekiz, son 16 turunda İspanya’nın rakibi oldu. 


RONALDO TARİHE GEÇTİ 

41 yıl, 147 günle Dünya Kupası eleme turlarında forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını elde eden Ronaldo, kariyerinin ilk eleme turu golünü de Hırvatistan'a karşı attı. 


Ronaldo, turnuvanın eleme turlarında gol atan en yaşlı futbolcu olarak da tarihe geçti. 


PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇ ÖZETİ

Portekiz - Hırvatistan maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


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