2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu futbol tarihinin en dramatik, en gerilimli ve en unutulmaz maçlarından birine sahne oldu. Toronto'da oynanan dev randevuda Portekiz, Hırvatistan’ı 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Portekiz - Hırvatistan maç özeti haberimizde.

1 /8 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz, Hırvatistan’ı Gonçalo Ramos’un 90+4. dakikada attığı golle 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.



2 /8 Hırvatistan, 53. dakikada Ivan Perisic’in golüyle öne geçti. Portekiz, Cristiano Ronaldo’nun 68. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1’e getirdi.



3 /8 Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Gonçalo Ramos, 90+4. dakikada attığı golle Portekiz’e 2-1’lik galibiyeti getirdi.



4 /8 Hırvatistan'ın 90+14'te bulduğu gol, VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



5 /8 Bu sonuçla Hırvatistan turnuvaya veda ederken Portekiz, son 16 turunda İspanya’nın rakibi oldu.



6 /8 RONALDO TARİHE GEÇTİ 41 yıl, 147 günle Dünya Kupası eleme turlarında forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını elde eden Ronaldo, kariyerinin ilk eleme turu golünü de Hırvatistan'a karşı attı.



7 /8 Ronaldo, turnuvanın eleme turlarında gol atan en yaşlı futbolcu olarak da tarihe geçti.

