Portekizli yıldız Beşiktaş için geliyor

Beşiktaş, Rafa Silva'nın yakın arkadaşı olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlıların yeni transferi, bugün İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolünden sonra resmi imzayı atacak.
Beşiktaş, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala çalışmalarına devam ediyor.
Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bir ismin transferini daha bitirdi.
Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Joao Mario ile anlaşma sağladı.
Portekizli futbolcuyu taşıyan uçak, bugün saat 17.50’de İstanbul Havalimanı’nda olacak.
Rafa Silva'nın da Benfica'dan eski takım arkadaşı olan 31 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.
Portekizli orta saha Benfica formasıyla geçen sezon 51 maça çıkarken, 9 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.