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Spor

Portekizli yıldız Beşiktaş için geliyor

10:47 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 11:22 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Beşiktaş, Rafa Silva'nın yakın arkadaşı olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlıların yeni transferi, bugün İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolünden sonra resmi imzayı atacak.

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Beşiktaş, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala çalışmalarına devam ediyor. 

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Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bir ismin transferini daha bitirdi.

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Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Joao Mario ile anlaşma sağladı.

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Portekizli futbolcuyu taşıyan uçak, bugün saat 17.50’de İstanbul Havalimanı’nda olacak.

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Rafa Silva'nın da Benfica'dan eski takım arkadaşı olan 31 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.

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Portekizli orta saha Benfica formasıyla geçen sezon 51 maça çıkarken, 9 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

#Beşiktaş
#Joao Mario
#Benfica
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