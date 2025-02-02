Rachid Ghezzal neden kırmızı kart gördüğünü açıkladı: "Sirk devam ediyor..."

Fenerbahçe maçında oyundan çıkarken yavaş hareket eden Rachid Ghezzal iki sart görerek oyun dışı kaldı. Maçında ardından Cezayirli futbolcu, sosyal medya hesabından gündem olan paylaşım yaptı.
Trendyol Süper Lig 22. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Karadeniz ekibi, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.
Rizespor'da iki futbolcu Olawoyin ile Ghezzal kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Hakem Burak Pakkan oyundan çıktığı sırada yavaş hareket eden Rachid Ghezzal'a sarı kart gösterdi. Cezayirli oyuncu, yavaş hareketlerine devam etti ve bir sarı kart daha görerek oyun dışı kaldı.
Kırmızı kart gören Rachid Ghezzal, oyundan atılma nedeniyle alakalı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
“F*ck off dediğim için 2. Sarı kartı gördüm.”
Amrabat'ın aşiline yaptığı müdahale sonrası kramponunun son halini paylaşan Ghezzal, "Sirk devam ediyor" notunu düştü.