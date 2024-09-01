Rade Krunic Fenerbahçe'den ayrılıyor: İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve sergilediği performansla Mourinho'nun gözünden düşen Rade Krunic'in ayrılığı yakın. Bosnalı orta sahanın yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...
Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadroya katılan Rade Krunic'e talip çıktı.
İlk etapta takımdan ayrılmayı düşünmeyen Bosnalı oyuncunun fikri değişti.
Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız, Rade Krunic için Fenerbahçe'ye teklifini yaptı.
Belgrad temsilcisi kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Sarı-lacivertliler, maaşın yarısını ödemeyi kabul etmesi halinde anlaşma sağlanacak.
Sezon başında Mourinho'nun kadro tercihleri arasında yer alan Bosnalı sergilediği performansla gözden düşmüştü.
Bu sezon toplamda 4 maça çıkarken skor katkısı veremedi. Güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.
Fenerbahçe, Krunic'i 2023-24 sezonunun devre arasında 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamıştı.