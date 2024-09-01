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Spor

Rade Krunic Fenerbahçe'den ayrılıyor: İşte yeni adresi

18:56 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 19:03 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve sergilediği performansla Mourinho'nun gözünden düşen Rade Krunic'in ayrılığı yakın. Bosnalı orta sahanın yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

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Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadroya katılan Rade Krunic'e talip çıktı.

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İlk etapta takımdan ayrılmayı düşünmeyen Bosnalı oyuncunun fikri değişti.

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Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız, Rade Krunic için Fenerbahçe'ye teklifini yaptı.

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Belgrad temsilcisi kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

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Sarı-lacivertliler, maaşın yarısını ödemeyi kabul etmesi halinde anlaşma sağlanacak.


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Sezon başında Mourinho'nun kadro tercihleri arasında yer alan Bosnalı sergilediği performansla gözden düşmüştü.

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Bu sezon toplamda 4 maça çıkarken skor katkısı veremedi. Güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.

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Fenerbahçe, Krunic'i 2023-24 sezonunun devre arasında 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamıştı.


#Fenerbahçe
#Rade Krunic
#Kızılyıldız
#Transfer
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