Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'a Rafa Silva şoku

Beşiktaş'a Rafa Silva şoku

14:4224/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş JK, Süper Lig'de oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçı sonra adalesinde ağrı hisseden Rafa Silva hakkında açıklama yaptı. Portekizli oyuncunun son durumu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan erteleme maçı sonrası Beşiktaş'ın yıldız ismi Rafa Silva sakatlandı.

Siyah-beyazlı kulüp, 32 yaşındaki yıldız ismin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva’nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

RAFA SİLVA KAÇ HAFTA YOK?

Tedavisine başlanan Rafa Silva'nın bir hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu sezon siyah-beyazlı formayla 15 karşılaşmaya çıkarken 5 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi.

#Beşiktaş
#Rafa Silva
#Sakatlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 25-26 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir hafta sonu hava durumu raporu