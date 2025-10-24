Beşiktaş JK, Süper Lig'de oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçı sonra adalesinde ağrı hisseden Rafa Silva hakkında açıklama yaptı. Portekizli oyuncunun son durumu belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan erteleme maçı sonrası Beşiktaş'ın yıldız ismi Rafa Silva sakatlandı.
Siyah-beyazlı kulüp, 32 yaşındaki yıldız ismin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva’nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
RAFA SİLVA KAÇ HAFTA YOK?
Tedavisine başlanan Rafa Silva'nın bir hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu sezon siyah-beyazlı formayla 15 karşılaşmaya çıkarken 5 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi.