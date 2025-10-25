Yeni Şafak
Rafa Silva’nın sakatlığında son durum belli oldu: Derbide oynayacak mı?

09:2725/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Konyaspor maçından sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmanlara ara verdi. Kulüpten yapılan açıklamada alt baldır adalelerinde sertlik ve gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edildiği söylenmişti. Oyuncunun son durumu belli oldu. Peki, Rafa Silva kaç hafta yok, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte detaylar.

Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva sakatlandı. Antrenmana çıkamayan 32 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçında oynayamayacak. Rafa Silva'nın dev derbiye yetişip yetişmeyeceğinin ise belli olduğu aktarıldı.



Rafa Silva için Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva’nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir. 

Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre Rafa Silva, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisine yetişecek. Siyah-beyazlıların yıldızının Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde o maçta sahada olması bekliyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 2 Kasım Pazar saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

#Rafa Silva
#Beşiktaş
#derbi
