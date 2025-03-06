Rangers maçında Fenerbahçeli yıldıza eleştiri: "Şımarıklık..."

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma maçında Rangers ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk dakikalarında 1-0 geriye düşen sarı lacivertlilerde yenilen gol sebebiyle Szymanski için eleştiriler yapıldı.
Rangers, Fenerbahçe maçının 6. dakikasında Cyriel Dessers'in attığı golle 1-0 öne geçti. İskoç ekibi, Szymanski'nin yaptığı hatayı değerlendirerek topu filelerle buluşturduktan sonra sosyal medyada yıldız oyuncuyla ilgili olumsuz yorumlar yapıldı.
Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından orta sahada daha çalışkan bir görüntüye bürünen Szymanski, skora katkı vermediği için eleştiriliyordu. Ancak yeni dönemde orta sahanın enerjisini yükselten Polonyalı orta saha oyuncusu yeni rolünü herkese kabul ettirmeyi başarmıştı.
Szymanski, Rangers'ın golünden önce topla fazla oynadığı için ciddi eleştiri aldı.
İlk pozisyonda baskı yiyen ve bu baskı sonrasında topu kaybeden Polonyalı yıldız, sonrasında yeniden topu kazandı.
Ancak topla oynamaya devam eden Szymanski bu defa topu tamamen kaybetti ve bu hata Fenerbahçe kalesinde pozisyon oldu.
Cyriel Dessers, bu pozisyonda hatayı iyi değerlendirdi ve topu ağlarla buluşturdu.
Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen futbol yorumcularından Serkan Akkoyun, konuyla ilgili yaptığı yorumda Szymanski'ye tepki gösterdi. Akkoyun, pozisyonda Szymanski'nin topla fazla oynadığını ve bunun bir şımarıklık olduğunu söyledi.