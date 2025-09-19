Yeni Şafak
Rashford Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vurdu: Newcastle’ı tek başına ezdi!

10:4219/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Şampiyonlar Ligi’nde unutulmaz bir gece yaşandı. Barcelona, Newcastle United deplasmanında Marcus Rashford’un iki golüyle 2-1 galip gelerek lige hızlı bir giriş yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'de Newcastle United ile Barcelona karşılaştı. Mücadelede kazanan 2-1'lık skorla konuk ekip Barcelona oldu.


Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 59 ve 67. dakikada İngiliz futbolcu Marcus Rashford kaydetti.


Newcastle United'n golü 90. dakikada Anthony Gordon'dan geldi.


Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçı kazanan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.


Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Newcastle United, Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak. Barcelona, Paris Saint Germain'i ağırlayacak.


#Marcus Rasford
#Barcelona
#Newcastle United
