Rashford Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vurdu: Newcastle’ı tek başına ezdi!

Şampiyonlar Ligi’nde unutulmaz bir gece yaşandı. Barcelona, Newcastle United deplasmanında Marcus Rashford’un iki golüyle 2-1 galip gelerek lige hızlı bir giriş yaptı.

1 /6 Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'de Newcastle United ile Barcelona karşılaştı. Mücadelede kazanan 2-1'lık skorla konuk ekip Barcelona oldu.



2 /6 Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 59 ve 67. dakikada İngiliz futbolcu Marcus Rashford kaydetti.



3 /6 Newcastle United'n golü 90. dakikada Anthony Gordon'dan geldi.



4 /6 Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçı kazanan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.



5 /6 Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Newcastle United, Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak. Barcelona, Paris Saint Germain'i ağırlayacak.

