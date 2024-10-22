Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Rudiger, 62, 86, 90+3. dakikada Vinicus Jr (3) ve 83. dakikada Lucas Vazquez attı. Milli oyuncu Arda Güler maçın 90. dakikasında oyuna dahil oldu. Real Madrid - Borussia Dortmund maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Real Madrid sahasında Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti.
Madrid'e galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Rudiger, 62, 86, 90+3. dakikada Vinicus Jr (3) ve 83. dakikada Lucas Vazquez attı.
Dortmund'un gollerini 30. dakikada Malen ve 34. dakikada Gittens kaydetti.
Milli oyuncu Arda Güler maçın 90. dakikasında oyuna dahil oldu.
Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund lig etabında ilk yenilgisini aldı. 6 puanda kalan Alman ekibi 6. sıraya geriledi.
Madrid ise puanını 6 yaparak 11. sıraya yükseldi.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Santiago Bernabeu'daki karşılaşmayı tribünden takip etti.
REAL MADRİD - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ
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