Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Rudiger, 62, 86, 90+3. dakikada Vinicus Jr (3) ve 83. dakikada Lucas Vazquez attı. Milli oyuncu Arda Güler maçın 90. dakikasında oyuna dahil oldu. Real Madrid - Borussia Dortmund maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /8 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Real Madrid sahasında Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti.

2 /8 Madrid'e galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Rudiger, 62, 86, 90+3. dakikada Vinicus Jr (3) ve 83. dakikada Lucas Vazquez attı.

3 /8 Dortmund'un gollerini 30. dakikada Malen ve 34. dakikada Gittens kaydetti.

4 /8 Milli oyuncu Arda Güler maçın 90. dakikasında oyuna dahil oldu.

5 /8 Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund lig etabında ilk yenilgisini aldı. 6 puanda kalan Alman ekibi 6. sıraya geriledi.

6 /8 Madrid ise puanını 6 yaparak 11. sıraya yükseldi.

7 /8 Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Santiago Bernabeu'daki karşılaşmayı tribünden takip etti.