Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Real Madrid 2-0'dan geri döndü: Nuri Şahinli Borussia Dortmund kabusu yaşadı |ÖZET

Real Madrid 2-0'dan geri döndü: Nuri Şahinli Borussia Dortmund kabusu yaşadı |ÖZET

23:5322/10/2024, Salı
G: 23/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Rudiger, 62, 86, 90+3. dakikada Vinicus Jr (3) ve 83. dakikada Lucas Vazquez attı. Milli oyuncu Arda Güler maçın 90. dakikasında oyuna dahil oldu. Real Madrid - Borussia Dortmund maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Real Madrid sahasında Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti.

Madrid'e galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Rudiger, 62, 86, 90+3. dakikada Vinicus Jr (3) ve 83. dakikada Lucas Vazquez attı.

Dortmund'un gollerini 30. dakikada Malen ve 34. dakikada Gittens kaydetti.

Milli oyuncu Arda Güler maçın 90. dakikasında oyuna dahil oldu.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund lig etabında ilk yenilgisini aldı. 6 puanda kalan Alman ekibi 6. sıraya geriledi.

Madrid ise puanını 6 yaparak 11. sıraya yükseldi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Santiago Bernabeu'daki karşılaşmayı tribünden takip etti.

REAL MADRİD - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ


Real Madrid - Borussia Dortmund maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Real Madrid
#Borussia Dortmund
#UEFA Şampiyonlar Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs/kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı e Devlet burs sonuç sorgulama ekranı