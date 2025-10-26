İspanya La Liga 10. haftasında Real Madrid evinde Barcelona’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 18.15’te başlayacak karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Carlo Ancelotti döneminde daha çok sonradan oyuna dahil olan milli yıldız, Alonso ile birlikte ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Arda Güler'in bu performansı sonrası Barcelona maçında da ilk 11'de yer alması bekleniyor. Peki, Real Madrid - Barcelona ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Real Madrid - Barcelona maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

1 /10 Futbol dünyasının kalbi bir kez daha Madrid'de atacak. Tüm dünyanın nefesini tuttuğu El Clasico, bu sezon yalnızca rekabetiyle değil, aynı zamanda ekonomik büyüklüğüyle de tarihe geçecek.



2 /10 REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

3 /10 Santiago Bernabeu'daki randevu, "tarihin en pahalı maçı" unvanıyla sahne alacak. İspanyol Marca Gazetesi'nde yer alan verilere göre, sahaya çıkacak iki takımın toplam piyasa değeri 1 milyar 771 milyon euro ile rekor kıracak.



4 /10 Real Madrid'i Xabi Alonso, Barcelona'yı Hansi Flick yönetiyor. Premier League devlerinin ekonomik hegemonyasına meydan okuyabilen bu iki kadro, farklı projelerle aynı hedefte buluşuyor: futbol tarihine yeni bir sayfa eklemek.



5 /10 El Clasico'nun bu sezonki ilk buluşması, yalnızca İspanya'yı değil, tüm futbol dünyasını durduracak. Her karşılaşmada yeni bir hikaye yazan bu dev rekabet, artık modern futbolun ekonomik gücünün de simgesi haline geldi.



6 /10 İspanyol basını, Getafe maçının ardından 20 yaşındaki futbolcu için, "Real Madrid artık onsuz olmaz." ve "Real Madrid'in vazgeçilmezi." gibi yorumlarda bulundu.



7 /10 Arda Güler, Getafe maçının ardından yüksek formunu Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçında da sürdürdü. Milli yıldız, İtalyan ekibine karşı Devler Ligi'ndeki mücadelede maçın oyuncusu seçildi.



8 /10 ARDA GÜLER İLK 11’ Mİ?

Arda Güler'in bu performansı sonrası Barcelona maçında da ilk 11'de yer alması bekleniyor.



9 /10 Atletico Madrid ile oynanan ve 5-2 kaybedilen Madrid derbisinde 1 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çeken Arda Güler, bu kez iç sahadaki El Clasico'da takımına galibiyeti getirmeye çalışacak.

