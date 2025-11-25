Real Madrid kesenin ağzını açtı: Osimhen'e rekor teklif

Real Madrid, Mbappe’yi doğal pozisyonu olan sol kanada çekmek için güçlü bir santrfor arayışını hızlandırdı. İspanyol basını, eflatun-beyazlıların Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için kesenin ağzını açtığını duyurdu.
Real Madrid, gelecek sezonun hücum hattını güçlendirmek amacıyla ses getirecek bir ismi kadroya katmak için ciddi bir yatırım hazırlığı yapıyor. İspanyol basınından Fichajes, kulübün bu transfer planı doğrultusunda yaklaşık 100 milyon euroluk bir bütçeyi devreye almaya hazır olduğunu yazdı.
Haberde, Real Madrid teknik ekibinin Kylian Mbappé’nin merkez santrfordan ziyade sol kanatta çok daha verimli olduğuna inandığı, bu nedenle ceza sahasında fiziksel güç sunan ve istikrarlı biçimde gol üretebilen bir forvet transferinin zorunlu görüldüğü belirtildi.
Madrid'in radarındaki en güçlü adayın Victor Osimhen olduğu aktarıldı. Agresif koşuları, gol sezgisi ve fiziksel üstünlüğüyle öne çıkan yıldız futbolcunun, aranan santrfor profilini birebir karşıladığı ifade edildi.
Transferin gerçekleşmesi halinde Real Madrid’in hücum kurgusunda önemli bir değişim yaşanacağına dikkat çekildi. Osimhen’in ceza sahasında referans oyuncu olması, Mbappe’nin sol iç koridorda daha özgür bir rol üstlenmesini sağlayacak. Aynı haberde, kulübün bu planı artık resmi bir hedef olarak değerlendirmeye başladığı vurgulandı.