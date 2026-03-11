UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Arda Güler’li Real Madrid evinde İngiliz devi Manchester City’i konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından yayınlanacak. Real Madrid - Manchester City canlı izleme linki ve tabii spor canlı yayın ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid evinde Manchester City’i bu akşam saat 23.00’de konuk ediyor.
Manchester City'nin bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde en fazla karşılaştığı rakibi Real Madrid (5G 5B 5M). Bu eşleşme, turnuva tarihinde üst üste beş sezon eleme aşamalarında sahne alan ilk rekabet oldu.
Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi tarihinde Manchester City'den (5) daha fazla mağlup eden sadece iki takım bulunuyor: Bayern Münih (8) & Juventus (7).
Şampiyonlar Ligi tarihinde Manchester City'yi ikiden fazla eleme turu eşleşmesinde eleyen tek takım Real Madrid (4).
Şampiyonlar Ligi'nin eleme turu aşamalarında Real Madrid'e konuk olduğu bir maçta gol yemeyen son takım, Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Barcelona'ydı (Nisan 2011; 2-0). Madrid ekibi, daha sonra bu aşamalarda iç sahada oynadığı 39 karşılaşmanın tamamında ağları havalandırdı (86 gol; ortalama 2.2).
Şampiyonlar Ligi kariyerinin 190'ıncı maçına çıkmaya hazırlanan Pep Guardiola, turnuva tarihinde Carlo Ancelotti'nin (218) ardından en fazla maçta görev yapani ikinci teknik direktör olan Alex Ferguson'ı yakalayacak (190).
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla organize atak golü atan takım Manchester City (6). Real Madrid ise geçiş hücumlarında Benfica ile birlikte ağları en fazla havalandıran ekip konumunda (4).
Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi kariyerinde ağlarını en fazla havalandırdığı takım Manchester City (7).
Erling Haaland'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktığı 2019/20'den bu yana 50+ golde payı bulunan dört oyuncunun üçü ya Real Madrid (Kylian Mbappe; 71 & Vinicius Junior; 55) ya da Manchester City (Erling Haaland; 61) formasını terletiyor (diğeri Robert Lewandowski; 63).
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda boy gösterecek ekiplerin formasını giyen oyuncular arasında takımının attığı gollerin en büyük kısmını kaydeden iki isim, Kylian Mbappe (%54; 13/24) ve Erling Haaland (%47; 7/15).
Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonunun finalinden itibaren kalesine gelen şutların beklenen gol değeri (53.2 xGoT) ile yediği gol sayısı (39; kendi kalesine goller hariç) arasında en büyük pozitif fark bulunan kaleci, Real Madrid file bekçisi Thibaut Courtois (+14.2).
REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Real Madrid - Manchester City maçı tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY CANLI İZLE
