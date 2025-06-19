Real Madrid'de Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu nasıl?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda mücadele eden Real Madrid'de Kylian Mbappe'nin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Peki, Kylian Mbappe'nin sağlık durumu nasıl?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ABD'de bulunan Real Madrid'de bir şok yaşandı.
Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi
Real Madrid'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Oyuncularımızdan Kylian Mbappe akut gastroenterit semptomları gösteriyor ve çeşitli testler ve gerekli tedavinin uygulanması için hastaneye kaldırıldı."
Mide ve bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Kylian Mbappe hakkında ekstra bir bilgilendirme yapılmadı.